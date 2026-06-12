واشنطن تقترب من اتفاق مع إيران بنسبة نجاح 80-85%

مسؤول أميركي كبير يعلن اقتراب الولايات المتحدة من إبرام اتفاق مع إيران يحقق الأهداف الأساسية لواشنطن، مع توقيع متوقع خلال أيام ونسبة نجاح تصل إلى 85% رغم انعدام الثقة بين البلدين.

تتجه الأنظار نحو الملف النووي ال إيران ي بعد تصريحات مسؤول أميركي كبير أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة باتت قريبة جدا من إبرام اتفاق مع إيران يحقق الأهداف الأساسية لواشنطن.

وأوضح المسؤول في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أن نسبة نجاح التوقيع تتراوح بين 80 بالمائة و85 بالمئة خلال الأيام المقبلة، على الرغم من استمرار قدر كبير من انعدام الثقة بين الجانبين. وأكد المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن المفاوضين حققوا تقدما كبيرا في نص الاتفاق المعتمد حاليا من طهران وواشنطن، مشيرا إلى أن الخطوة التالية ستتضمن مفاوضات تقنية تستمر لمدة 60 يوما لبحث التفاصيل الدقيقة.

وتتضمن بنود الاتفاق بحسب المسؤول حصول واشنطن على مواد مخصبة إلى جانب خضوع طهران لنظام تفتيش صارم لضمان امتثالها للالتزامات النووية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات الإيرانية الأميركية توترا تاريخيا منذ انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018 وإعادة فرض العقوبات. ويبدو أن الإدارة الأميركية الحالية برئاسة جو بايدن تسعى إلى العودة إلى الاتفاق عبر مسار دبلوماسي، رغم التحديات الداخلية في كلا البلدين.

وحول الموقف داخل إيران، أشار المسؤول الأميركي إلى وجود تقارير تفيد بأن المرشد الإيراني علي خامنئي مرتاح للوضع الحالي في المفاوضات، وأن المعارضة داخل إيران ضئيلة للغاية على الرغم من عدم ترحيب بعض الأطراف بالاتفاق. وأضاف أنه واثق من أن إسرائيل ستنضم في نهاية المطاف إلى اتفاق سلام إقليمي واسع النطاق بعد إبرام الاتفاق مع إيران، مما يعكس رؤية واشنطن لإعادة تشكيل المشهد الأمني في الشرق الأوسط.

ويتوقع مراقبون أن يؤدي نجاح الاتفاق إلى انفراج في الأزمة النووية وتخفيف العقوبات الاقتصادية عن طهران، مقابل تقييد قدراتها النووية. ويبقى الأمل معقودا على أن تسفر الجهود الدبلوماسية عن نتيجة إيجابية تنهي سنوات من الجمود، مع الإشارة إلى أن المفاوضات التقنية المقبلة ستكون حاسمة في تحديد شكل الاتفاق النهائي





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