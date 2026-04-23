واسيني الأعرج يحكم عليه بالسجن في قضية 'حوريات'

حكم على الكاتب الجزائري واسيني الأعرج وزوجته بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية في قضية تتعلق باستغلال قصة ضحية من 'العشرية السوداء' في روايته 'حوريات'.

أصدرت محكمة وهران الابتدائية حكماً بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار جزائري (ما يعادل حوالي 38 ألف و426 دولار أمريكي) في حق الكاتب الجزائري واسيني الأعرج وزوجته الطبيبة النفسية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”فضيحة حوريات ”.

تعود جذور هذه القضية إلى شكوى رفعتها المحامية فاطمة الزهراء بن براهم في ديسمبر 2024، تتهم فيها الأعرج وزوجته باستغلال قصة موكلتها، السيدة سعادة عربان، في روايته الحائزة على جائزة “غونكور” الفرنسية، “حوريات”، دون الحصول على موافقتها المسبقة. وتزعم الشكوى أن الرواية تستند بشكل كبير إلى تجربة السيدة عربان المؤلمة كواحدة من ضحايا “العشرية السوداء” التي شهدتها الجزائر في التسعينيات، وأن استخدام هذه التجربة دون إذن يمثل انتهاكاً لحقوقها الشخصية.

دافع الأعرج عن نفسه بشدة، مؤكداً في مقال نشرته مجلة “لوبوان” الفرنسية أن رواية “حوريات” هي عمل أدبي تخيلي بحت، ولا يستند إلى قصة واقعية لشخص معين. وأشار إلى أن التشابه الوحيد بين تجربة السيدة عربان وشخصية الرواية يقتصر على وجود جرح، وهو جرح مشترك بين العديد من الأشخاص الذين عانوا خلال تلك الفترة. واعتبر الأعرج أن هذه القضية تمثل محاولة لتشويه صورته الأدبية، وأن روايته لا تكشف أي أسرار شخصية أو طبية.

وأضاف أن الادعاءات الموجهة إليه تهدف إلى النيل من عمله الإبداعي وتقويض قيمته الأدبية. وقد أثارت القضية جدلاً واسعاً في الأوساط الأدبية والقانونية والإعلامية في الجزائر وفرنسا، حيث انقسمت الآراء حول مدى صحة الادعاءات الموجهة إلى الأعرج وحقوق الضحايا في الحفاظ على خصوصيتهم. كما شهدت القضية تدخلات من جهات مختلفة، بما في ذلك دور النشر الفرنسية المعنية برواية “حوريات”.

وفي تعليقه على الحكم، أوضح الأعرج أنه صدر في إطار تطبيق القوانين المتعلقة بميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي تبنته الجزائر في عام 2005، بهدف طي صفحة الماضي المؤلم وتعزيز الوحدة الوطنية. وأشار إلى أن الحكم تم تنفيذه الثلاثاء الماضي، بعد صدوره في السابع من أبريل الجاري. وأكد الأعرج أنه يحترم القضاء، ولكنه يظل متمسكاً بموقفه من أن روايته هي عمل أدبي تخيلي، وأنها لا تستند إلى قصة واقعية.

ومن جهتها، أعربت المحامية بن براهم عن رضاها عن الحكم، معتبرة إياه انتصاراً لحقوق ضحايا “العشرية السوداء”. وأكدت أنها ستواصل الدفاع عن حقوق موكلتها، والسعي إلى تحقيق العدالة لها. وتعد قضية “حوريات” من القضايا النادرة التي تجمع بين الأدب والقانون وحقوق الإنسان، وتثير تساؤلات مهمة حول حدود الإبداع الأدبي وحقوق الضحايا في الحفاظ على خصوصيتهم. وتأتي هذه القضية في سياق نقاش أوسع حول دور الأدب في معالجة قضايا الماضي المؤلم، وكيفية تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد





واسيني الأعرج حوريات القضاء الجزائري ميثاق السلم والمصالحة الوطنية العشرية السوداء

