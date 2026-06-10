وادي الفرع: ذاكرة تاريخية وعيون جارية

توقفت السيارات، وتغيرت الطرق، لكن بعض الأماكن في الجزيرة العربية لا يمكن نسيانها. واحد من هذه الأماكن هو وادي الفرع، جنوب المدينة المنورة. هذا الوادي هو من أقدم الشواهد الحية على العلاقة التي نسجها الإنسان مع الأرض والماء والتاريخ. يروى تاريخه في النخيل، وتحفظه القرى القديمة، وتؤكده آثار المسافرين. يطل وادي الفرع اليوم على مرحلة جديدة من التحول التنموي، ويعد من أهم معالم المملكة، لا سيما مع وجود المساجد التي صلَّى فيها النبي (صلى الله عليه وسلم) مثل مسجد البرود، ومسجد النبي. كما أن المحافظة تشتهر بزراعة النخيل وأنواع الحمضيات مثل الليمون والبرتقال، وكذلك العنب وأنواع الخضراوات.

قبل أن تُرسم الطرق الحديثة على خرائط الجزيرة العربية، وقبل أن تختصر السيارات المسافات بين المدن، كانت الأودية هي الممرات، وكانت العيون الجارية هي محطات الحياة، وكانت القوافل تقيس رحلاتها بمواقع الماء لا بعدد الكيلومترات.

وفي قلب هذه الحكاية الممتدة عبر القرون، تقف محافظة وادي الفرع، جنوب المدينة المنورة، بوصفها من أقدم الشواهد الحية على العلاقة التي نسجها الإنسان مع الأرض والماء والتاريخ، حيث تعاقبت الأجيال وبقي الوادي محتفظاً بذاكرة تجاوزت 1500عام، يرويها النخيل، وتحفظها القرى القديمة، وتؤكدها آثار المسافرين الذين مروا من هنا في طريقهم شمالاً وجنوباً. وتقع المحافظة على بُعد نحو 140 كيلومتراً جنوب المدينة المنورة، ويتخذ مركز الفقير مقراً لها على الطريق السريع الرابط بين المدينتين المقدستين، إلا أن تاريخها أقدم بكثير..





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وادي الفرع تاريخ ثقافة سياحة المدينة المنورة

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