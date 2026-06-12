واتساق إسرائيلي-أمريكي حذر حول الاتفاق المفترض مع إيران

تقرير يديعوت أحرونوت يكشف عن مفاجأة إسرائيلية وأمريكية بشان إعلان ترامب الاتفاق مع إيران، ويبرز خلافات جوهرية حول شروط الاتفاق وعدم تضمين جزيرة خرد في الأهداف العسكرية المخطط لها.

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت ال إسرائيل ية إنه على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن توصل Ethiopia إلى اتفاق مع إيران ، فإن الحكومة ال إسرائيل ية بقيادة بنيامين نتنياهو فوجئت بهذا الإعلان.

ووفقاً للتقرير، فإن نتنياهو وجد نفسه خارج دائرة الاطلاع على تفاصيل المفاوضات خلال الأيام الأخيرة، مما دفعه إلى التواصل مع مقربين من إدارة ترامب للحصول على معلومات حول سير المحادثات. ويبدو أن إنهاء الحرب المفترض فاجأ أيضاً الجيش الأمريكي، الذي كان قد أكد أنه كل شيء جاهز بما في ذلك الذخيرة. وتفيد مصادر أمريكية أن الجيش الأمريكي كان على بعد ثلاث ساعات فقط من شن هجوم مخطط له على إيران عندما أعلن ترامب عن الاتفاق.

وتم تحرير الذخائر وتعديل العمليات الجوية استعداداً لهجمات مشابهة لتلك التي شنت في الليلة السابقة ضد قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي الإيرانية. لكن المصادر أكدت أن جزيرة خرج لم تكن أبداً مدرجة ضمن قائمة الأهداف، رغم أن الجيش يملك خططاً نموذجية لاحتلالها أو غزوها نظراً لأهميتها الاستراتيجية في تصدير النفط الإيراني.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أبدى ترامب تمسكه بفكرة احتلال الجزيرة، لكنه أعرب عن شكوكه حول تقبل الشعب الأمريكي لذلك، قائلاً: لا أعلم إن كانت أمريكا تملك الشجاعة لفعل ذلك. وخلال مشاركته في تجمع انتخابي، أعلن ترامب أن الحرب مع إيران انتهت اليوم، وزعم أن إيران وافقت على عدم امتلاك أسلحة نووية، وهو الهدف الأساسي الذي تحقق بنسبة 95 بالمئة. كما أكد توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق ممتاز مع إيران وحصولها على كل ما أرادت.

وكتب ترامب في منشور: بناءً على وصول المحادثات إلى أعلى مستويات القيادة في إيران وموافقتها، فقد ألغيت الهجمات والتفجيرات المخطط لها ضد إيران هذه الليلة. لكن يبدو أن إيران لم توافق رسمياً على الاتفاق بعد. ويبدو أن ترامب حريص على الحفاظ على الهدوء خلال كأس العالم. وفي أول رد من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد محادثة نتنياهو مع ترامب، أكد نتنياهو أن الاتفاق بات وشيكاً، ولم يعترض علناً.

وأعرب عن تقديره لالتزام ترامب، لكنه أكد على ضرورة أن يشمل الاتفاق النهائي إزالة المواد المخصبة وتفكيك بنية التخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لوكلائها في المنطقة





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