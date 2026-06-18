هيغسيث ينتقد حلفاء الناتو ويعلن مراجعة القوات الأمريكية في أوروبا وسط جدل حول الاتفاق مع إيران

وزير الدفاع الأمريكي يهاجم الحلفاء الأوروبيين لعدم تحملهم مسؤولياتهم الدفاعية، ويعلن عن مراجعة شاملة للقوات الأمريكية في أوروبا، فيما يواجه الاتفاق الإطاري مع إيران انتقادات حادة من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث وجه انتقادات حادة إلى حلفاء الناتو ، معتبرًا أنهم لم يتحملوا مسؤولياتهم الدفاعية بشكل كاف، وأعلن عن مراجعة شاملة للقوات الأمريكية المتمركزة في أوروبا تمتد لستة أشهر.

جاء ذلك خلال اجتماع مع نظرائه في حلف الناتو في بروكسل، حيث شدد هيغسيث على أن هذه المراجعة تهدف إلى ضمان تحرك الحلف بشكل سريع ولا رجعة فيه نحو تولي أوروبا زمام القيادة في الدفاع عن قارتها. وأضاف أن نتائج المراجعة ستعتمد على مدى سرعة الحلفاء الأوروبيين في تحمل المسؤولية الأساسية عن أمنهم ودفاعهم، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لن تظل تتحمل العبء الأكبر.

وانتقد هيغسيث بشدة الحلفاء الأوروبيين بسبب رفضهم السماح للقوات الأمريكية باستخدام قواعد عسكرية في أوروبا لشن هجمات على إيران، واصفًا ذلك بأنه أمر مخزٍ. وقال: هؤلاء الحلفاء عرضوا أبناء أمريكا وبناتها للخطر بحرمانهم من حق الوصول والتمركز وحقوق العبور الجوي، وهي أمور كانت متوقعة وما كان ينبغي أن تكون موضع شك على الإطلاق.

وأضاف في بداية الاجتماع منتقدًا سياسات الهجرة والمساواة بين الجنسين في أوروبا، مشيرًا إلى أن أوروبا فتحت حدودها على مصراعيها وتوسعت أنظمة الرعاية الاجتماعية فيما تراجعت ميزانيات الدفاع بشكل حاد، مما أدى إلى تراجع ثقة أوروبا بنفسها وبحضارتها. في سياق متصل، أثار الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران الذي أُعلن هذا الأسبوع موجة من الانتقادات داخل الأوساط السياسية الأمريكية.

وصف أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الاتفاق بأنه أفدح خطأ في السياسة الخارجية منذ عقود، بينما اعتبر آخر أن بعض بنوده المعلنة تبدو غير حكيمة. وشملت أشد الانتقادات تقارير أفادت بأن إدارة ترامب وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة والسماح بإنشاء صندوق سيادي بقيمة 300 مليار دولار لتحفيز الاستثمار في إيران وتخفيف العقوبات.

ويرى المنتقدون أن الاتفاق يمنح إيران مزايا كبيرة مقابل حصول الولايات المتحدة على شيئين كانا موجودين بالفعل قبل الحرب، وهما بقاء المضيق مفتوحًا وتعهد إيران بعدم تطوير أسلحة نووية. وقد أرسل البيت الأبيض نص مذكرة التفاهم إلى أعضاء الكونغرس، في الوقت الذي يسعى فيه الديمقراطيون لاستعادة السيطرة على المجلسين أو أحدهما، معبرين عن قلقهم من التداعيات الاقتصادية للاتفاق





dw_arabic / 🏆 1. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الناتو الولايات المتحدة إيران الاتفاق الإطاري الدفاع الأوروبي

United States Latest News, United States Headlines