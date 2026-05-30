هيغسيث يخفف لهجته تجاه الصين ويهاجم حلفاء أوروبا في مؤتمر شانغريلا

خفف وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث من تصريحاته السابقة تجاه الصين في مؤتمر شانغريلا، مؤكداً تحسن العلاقات، لكنه شن هجوماً على حلفاء الناتو مطالباً بتقاسم أعباء دفاعية أكثر عدالة. كما أعلن عن تطوير غواصات مسيرة ضمن اتفاق أوكوس، وحذر من تهديدات كوريا الشمالية.

في مؤتمر حوار شانغريلا للدفاع المنعقد في سنغافورة، خفف وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث من حدة تصريحاته السابقة تجاه الصين ، مؤكداً أن العلاقات بين واشنطن وبكين أصبحت أفضل مما كانت عليه منذ سنوات.

وأشار هيغسيث إلى أن الرئيسين دونالد ترمب وشي جينبينغ اتفقا خلال زيارتهما الأخيرة على بناء علاقة بناءة قائمة على الاستقرار الاستراتيجي والعدالة والتبادل. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن منع الصين من الهيمنة على منطقة المحيطين الهندي والهادئ لا يزال أولوية لأميركا، معبراً عن قلق مبرر تجاه التصعيد العسكري الصيني وتوسع أنشطته داخل المنطقة وخارجها. وفي مقابل لهجته المتزنة تجاه الصين، شن هيغسيث هجوماً لاذعاً على الحلفاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطالباً بتقاسم أكثر عدالة للأعباء الدفاعية.

وأكد أن عصر دعم الولايات المتحدة لدفاع الدول الغنية قد انتهى، مشدداً على أن واشنطن بحاجة إلى شركاء وليس إلى دول تحتاج للحماية. وقارن بين الشركاء في آسيا الذين يتبعون نهجاً عملياً تجاه التحالفات، ونظرائهم الأوروبيين، في إشارة إلى أن الأخيرين لا يتحملون مسؤولياتهم الدفاعية بشكل كاف. وعلى هامش المؤتمر، كشف هيغسيث عن تطوير غواصات مسيرة بالتعاون مع بريطانيا وأستراليا في إطار اتفاق أوكوس العسكري الأمني الثلاثي.

وأوضح أن هذا المشروع يندرج ضمن الركيزة الثانية للاتفاق التي تشمل تقنيات متطورة مثل الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا البحرية فائقة السرعة. من جهته، أكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن هذه الغواصات ستعزز قدرة الدول الثلاث على الرد على تهديدات تحت الماء مثل تلك التي تستهدف الكابلات وخطوط الأنابيب.

كما تناول المؤتمر قضايا أمنية أخرى، حيث حذر وزير الدفاع الكوري الجنوبي آهن جيو-باك من تهديدات جديدة ناجمة عن التقارب بين كوريا الشمالية وروسيا، وخبرة بيونغ يانغ القتالية من الحرب في أوكرانيا. وأكد آهن أن بلاده تسعى لتعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية بالتزامن مع تعزيز تحالفها مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أهمية الردع الموسع الأميركي. وفي تصريح منفصل، قال هيغسيث إن الولايات المتحدة قادرة تماماً على استئناف الحرب مع إيران إذا لزم الأمر، مشيراً إلى أن مخزوناتها من الأسلحة كافية.

ويأتي مؤتمر شانغريلا هذا العام في ظل تحولات جيوسياسية كبرى، حيث تسعى الولايات المتحدة لإعادة توازن قواها في آسيا مع الحفاظ على تحالفاتها التقليدية، بينما تتصاعد التحديات الأمنية من الصين وكوريا الشمالية وإيران. ويظل الموقف الأوروبي محط انتقادات أميركية مستمرة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات عبر الأطلسي





