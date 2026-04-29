هيغسيث: حرب إيران ليست مستنقعاً... والانتقادات تمنح طهران «انتصاراً دعائياً»

وزير الدفاع الأمريكي يدافع عن الحرب ضد إيران أمام الكونغرس، ويصف انتقادات الديمقراطيين بأنها تمنح طهران مكاسب دعائية، بينما ترتفع أسعار النفط وتتصاعد التوترات.

دافع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بقوة عن الحرب ضد إيران أمام الكونغرس ، واصفاً إياها بأنها ليست مستنقعاً، وانتقد بشدة الأعضاء الديمقراطيين بسبب انتقادهم للصراع الذي يفتقر إلى دعم كافٍ.

جاءت تصريحات هيغسيث خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، حيث اتهم الديمقراطيين بـ«التهور» و«الانهزامية» و«التخاذل»، مؤكداً أن انتقاداتهم تمنح طهران «انتصاراً دعائياً». واجه هيغسيث أسئلة حادة من أعضاء الكونغرس للمرة الأولى منذ قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب الدخول في حرب مع إيران، وهو قرار يرى الديمقراطيون أنه أدى إلى صراع اختياري مكلف وغير مصرح به من قبل الكونغرس.

ناقشت الجلسة مقترح الميزانية العسكرية لعام 2027، والتي تهدف إلى رفع الإنفاق الدفاعي إلى مستوى قياسي يبلغ 1.5 تريليون دولار. وأكد هيغسيث أن «أخطر خصم تواجهه أمريكا في هذه المرحلة هو التصريحات المتهورة والضعيفة والانهزامية الصادرة عن ديمقراطيين بالكونغرس وبعض الجمهوريين». في سياق متصل، وجّه الرئيس دونالد ترمب إنذاراً جديداً إلى طهران، مطالباً إياها بـ«التعقل سريعاً» والتوصل إلى اتفاق. وارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ، حيث تجاوز خام برنت حاجز 119 دولاراً للبرميل، مسجلاً زيادة بنسبة 7%.

كما كشف وكيل وزارة الحرب الأمريكية للشؤون المالية بالإنابة جولز هيرست أن التكلفة التقديرية للحرب مع إيران بلغت حتى الآن 25 مليار دولار. وأشار هيغسيث إلى أن إدارة ترمب اتخذت موقفاً حازماً لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مؤكداً أن هذا الأمر يمثل أولوية قصوى.

في المقابل، انتقد كبير الديمقراطيين في اللجنة آدم سميث استراتيجية الإدارة العسكرية، واصفاً إياها بأنها تعتمد على «استخدام أكبر قدر ممكن من العنف والتهديد والإكراه لفرض إرادتنا على العالم»، معتبراً أن خوض حروب في الشرق الأوسط يؤدي إلى تكاليف أكبر بكثير من الفوائد





