المدرب الفرنسي هيرفي رينارد يعلن إعفاءه من مهامه على رأس القيادة الفنية للمنتخب السعودي، في خطوة مفاجئة قبل حوالي شهرين من انطلاق كأس العالم 2026. المدرب يتقبل القرار ويعبر عن فخره بمسيرته، بينما تتجه الأنظار نحو البديل المحتمل.

أعلن المدرب الفرنسي المخضرم هيرفي رينارد عن رحيله عن قيادة المنتخب السعودي ل كرة القدم ، في خطوة مفاجئة تأتي قبل أقل من شهرين على انطلاق منافسات كأس العالم 2026 . وخلال تصريحاته الأخيرة، أعرب رينارد، البالغ من العمر 57 عامًا، عن تقبله للقرار بصدر رحب، مؤكدًا أن ما جرى يعكس الطبيعة الديناميكية والاحترافية التي تتسم بها عالم كرة القدم ، حيث تتغير الأمور بسرعة ودون سابق إنذار.

وأضاف رينارد أنه يشعر بفخر كبير بما حققه خلال فترة قيادته للمنتخب السعودي، مشيرًا إلى أن السعودية لها تاريخ طويل في التأهل لكأس العالم، حيث وصلت إلى المحفل العالمي سبع مرات على مدار تاريخها. وأكد المدرب الفرنسي على اعتزازه بكونه جزءًا من هذا المسار التاريخي في مناسبتين بالغتي الأهمية، قائلاً: "هذه هي طبيعة كرة القدم، فقد تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم سبع مرات، وكان لي شرف القيادة في مناسبتين منها". جاء قرار إقالة رينارد في وقت حرج للغاية، حيث يستعد المنتخب السعودي لخوض تحديات كبرى ضمن منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026. وتضم هذه المجموعة فرقًا قوية وعنيدة، تتمثل في منتخبات إسبانيا، وأوروجواي، ومنتخب الرأس الأخضر. وكان مسؤولو الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أبلغوا المدرب الفرنسي هيرفي رينارد بقرار إنهاء مهامه رسميًا، مما وضع الكرة في ملعب الاتحاد لتحديد بديل مناسب في هذه المرحلة الحاسمة. في سياق متصل، حسم المدرب البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، موقفه من تدريب المنتخب السعودي في كأس العالم، وذلك في حال رحيل المدرب الحالي هيرفي رينارد. ولم يتم الكشف عن تفاصيل موقف جيسوس، لكن الإشارة إلى استفساره أو تأكيده على جاهزيته أو عدمها يدل على متابعة دقيقة للأحداث الجارية في الساحة الكروية السعودية. تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تسعى فيه الكرة السعودية إلى تحقيق نتائج مميزة في كأس العالم، وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية. ويُتوقع أن تشهد الأيام القادمة إعلانًا رسميًا عن المدرب الجديد للمنتخب السعودي، الذي سيتولى قيادة الأخضر في مهمته العالمية القادمة. لقد ارتبط اسم رينارد بالعديد من الإنجازات مع المنتخب السعودي، أبرزها قيادة الفريق إلى التأهل لكأس العالم 2022 في قطر، وتحقيق فوز تاريخي على منتخب الأرجنتين في دور المجموعات. كما نجح في تحقيق المركز الثاني في كأس آسيا 2023. وتشكل هذه الإقالة تحديًا كبيرًا للاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي سيتعين عليه اختيار مدرب قادر على تجاوز المرحلة الراهنة، وبناء فريق قوي قادر على المنافسة في كأس العالم. ويُعول الشارع الرياضي السعودي على الاتحاد السعودي في اختيار مدرب يمتلك الخبرة اللازمة، والقدرة على تطوير أداء اللاعبين، ووضع خطة تكتيكية محكمة لتحقيق طموحات الجماهير. إن رحيل رينارد يفتح الباب أمام نقاشات واسعة حول مستقبل الكرة السعودية، وخيارات القيادة الفنية للمنتخب. وتتجه الأنظار نحو الأسماء المرشحة لتولي المهمة، وسط ترقب لقرار الاتحاد السعودي، الذي سيكون له تأثير كبير على مسيرة المنتخب في كأس العالم. كما أن قرار الإقالة قد يعكس تطلعات أعلى من قبل الاتحاد السعودي، أو ربما تقييمًا لمسيرة المدرب ورؤيته الفنية في ظل المنافسة المقبلة





