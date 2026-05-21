هيام أبو شديد وصوت المغتربين: رحلة من أزمات الوطن إلى رحاب كندا

تسرد هذه المقالة تفاصيل تجربة الإعلامية والممثلة اللبنانية هيام أبو شديد في الهجرة إلى كندا، وكيف وظفت فنها وإعلامها لخدمة الجاليات العربية عبر برنامجها الحكي بيناتنا، باحثة عن الاستقرار والسلام بعيداً عن اضطرابات الوطن.

في ظل الظروف العصيبة والتقلبات القاسية التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة، وجدت الإعلامية والممثلة اللبنانية هيام أبو شديد نفسها أمام خيار صعب ومصيري، حيث دفعتها تراكمات الأزمات المعيشية والسياسية إلى اتخاذ قرار الهجرة نحو كندا، وبالتحديد إلى مدينة مونتريال.

لم يكن هذا القرار مجرد هروب من واقع مرير، بل كان بحثاً عن ملاذ آمن يجمعها بعائلتها، حيث يقيم أبناؤها وأحفادها، وهو ما منحها الدافع العاطفي والقوة النفسية لخوض غمار تجربة جديدة في بلاد الغربة. ومنذ وصولها قبل نحو ثلاث سنوات، لم تستسلم هيام لدوامة الحزن أو الشعور بالضياع، بل انخرطت بسرعة مذهلة في المجتمع الكندي، مستفيدة من النظام الذي يقدس القوانين ويمنح الجميع فرصاً متساوية للنجاح والاندماج، مما جعلها تشعر بالأمان والطمأنينة التي افتقدتها في وطنها المنهك.

لم تكتفِ هيام أبو شديد بالاستقرار العائلي، بل أصرت على أن تظل عنصراً منتجاً ومستقلاً، رافضة أن تكون عبئاً على أبنائها، وهو ما دفعها للعودة إلى شغفها الأول وهو الفن والتمثيل. بدأت رحلتها المهنية في كندا من خلال تدريس فنون التمثيل في المدارس الكندية، حيث نقلت خبراتها الفنية إلى أجيال جديدة، كما سعت جاهدة لمعادلة شهاداتها الجامعية لتتمكن من التسجيل في نقابة الفنانين. بدأت مسيرتها هناك كعضوة مبتدئة، وبفضل اجتهادها وإصرارها، تحولت اليوم إلى عضوة محترفة ومعترف بها.

ولم تقطع صلتها بوطنها فنياً، إذ استمرت في المشاركة في أعمال درامية وسينمائية لبنانية عن بعد، كما خاضت تجربة التمثيل في السينما الكندية من خلال مشاركتها في فيلم بعنوان السيدة البيضاء، لتثبت أن الموهبة الحقيقية لا تحدها حدود جغرافية ولا تقيدها لغة واحدة. أما على الصعيد الإعلامي، فقد استطاعت هيام أن تبني جسراً إنسانياً وثقافياً يربط بين لبنان والمغتربين من خلال برنامجها الإذاعي الحكي بيناتنا الذي تبثه عبر إذاعة الشرق الأوسط مرتين أسبوعياً.

هذا البرنامج لم يكن مجرد مساحة للحديث، بل تحول إلى منبر حر يفتح أبوابه لأبناء الجاليات العربية بمختلف جنسياتهم، من سوريين ومصريين ومغاربة ولبنانيين، ليعبروا عن همومهم ومشاعرهم وآلام الفراق. تصف هيام برنامجها بأنه صوت للمغتربين يوقظ في نفوسهم الحنين إلى أوطانهم، وفي الوقت ذاته يمثل بارقة أمل للوافدين الجدد إلى كندا، حيث يساعدهم على تخفيف الشعور بالوحدة ويشجعهم على الاندماج في المجتمع الغربي.

ومن خلال استضافتها لقصص نجاح حية وشهادات مؤثرة، استطاعت أن تبرز الوعي الكبير والذكاء العاطفي الذي يتمتع به المغترب العربي، مؤكدة على أهمية التكافل والمساندة بين أبناء الجالية الواحدة. وبالرغم من استقرارها في مونتريال، تظل علاقة هيام بلبنان علاقة معقدة يملؤها الشوق والألم، فهي تؤمن بأن اللبناني يشتاق إلى وطنه حتى وهو يعيش فيه، لكنه يشتاق إلى نسخة من لبنان خالية من الحروب والصراعات والأزمات.

ترى هيام أن تجربة الاغتراب تختلف من شخص لآخر، لذا فهي لا تشجع ولا تعارض الهجرة، بل تؤمن بأن لكل إنسان ظروفه الخاصة وقدرته على اتخاذ القرار المناسب له. وتعبر عن إعجابها الشديد بنظام الحياة في كندا، خاصة فيما يتعلق باحترام القوانين والمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، مشيرة إلى أن غياب الفوضى هو ما يمنح الإنسان متعة الحياة الحقيقية.

اليوم، تعيش هيام حالة من السلام الداخلي، وتزور لبنان بين الحين والآخر، حاملة معها تجربة غنية أثبتت من خلالها أن الإرادة والعمل الجاد هما المفتاح الوحيد لتحقيق الذات في أي مكان في العالم





هيام أبو شديد الهجرة إلى كندا برنامج الحكي بيناتنا الإعلام العربي الاغتراب اللبناني

