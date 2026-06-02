هيئة السوق المالية توافق على قبول دعوى جماعية ضد مسؤولين في ريدان الغذائية

أصدرت هيئة السوق المالية قراراً بقبول دعوى جماعية ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، لمخالفتهم نظام السوق المالية وإحداث انطباع مضلل عن قيمة السهم، مع منح المستثمرين 90 يوماً للانضمام.

أعلنت هيئة السوق المالية اليوم عن صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، يقضى بقبول طلب تقييد دعوى جماعية ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية .

الق decision، الذي يحمل الرقم 28/ل/د2/ج/2026م، يمنح المتضررين مهلة 90 يوماً للتقدم بطلب الانضمام إلى الدعوى. يعتمد هذا القرار على قرار سابق صادر عن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، رقمه 3341/ل. س/2024، والذي ثبت مخالفة الأعضاء المتهمين لنظام السوق المالية.

وتتمثل المخالفة في قيامهم بإحداث انطباع مضلل عن قيمة سهم الشركة، من خلال عدم الالتزام بالمعايير الدولية للمحاسبة وتقديم قوائم مالية موحدة تحتوي على مخالفات متعددة خاصة بالسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، و31 ديسمبر 2019، و31 ديسمبر 2020. وبحسب هيئة السوق المالية، فإن الدعوى الجماعية موجهة للمستثمرين الذين قاموا بشراء أسهم شركة ريدان الغذائية في الفترة الزمنية الممتدة من 29 مارس 2019 وحتى 30 مارس 2022.

وقد دعت الهيئة هؤلاء المستثمرين إلى التقدم بطلبات الانضمام إلى الدعوى خلال المهلة المحددة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة السوق المالية. كما أكدت الهيئة على التزامها الدائم بحماية حقوق المستثمرين، وتطبيق أحكام نظام السوق المالية بدقة، لضمان تحقيق العدالة والشفافية في جميع معاملات الأوراق المالية، وتوفير كافة السبل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم القانونية بشكل كامل وفعال





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هيئة السوق المالية دعوى جماعية شركة ريدان الغذائية مخالفة نظام السوق المالية قوائم مالية

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