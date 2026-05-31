هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية تقدّم تغطيةً استثنائية لموسم حج 1447هـ

استعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية إنجازاتها خلال موسم حج 1447هـ، حيث قدّمت تغطيةً إعلاميةً متكاملة ضمت أكثر من 700 ساعة بث مباشر و41 برنامجًا وثائقية وإخبارية بالإضافة إلى 62 منتجًا رقميًا، مؤكدة دورها في نقل رسالة المملكة للعالم وإبراز خدمات ضيوف الرحمن.

في إطار دورها الوطني وال إعلام ي، قدّمت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية خلال موسم حج 1447هـ تغطيةً شاملة ومتكاملة، إذ استهدفت إبراز الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية تحت قيادة حكيمة لضمان أداء ضيوف الرحمن مناسكهم بيسر وطمأنينة.

واعتمدت الهيئة على منظومة تشغيلية متطورة شملت القنوات التلفزيونية والإذاعية التقليدية بالإضافة إلى المنصات الرقمية، مما مكّنها من نقل صورة حية ومباشرة عن مختلف مراحل الحج، من بداية وصول الحجاج إلى المشاعر المقدسة مرورًا بالخدمات التنظيمية واللوجستية المتميزة وصولاً إلى أداء المناسك والختام. وقد توزّعت المحتويات المقدمة بين أكثر من 700 ساعة بث مباشر، و41 برنامجًا إذاعيًا وتلفزيونيًا متخصصًا، و3 أعمال وثائقية تناولت الأبعاد الإنسانية والتاريخية والحضارية للحج، إلى جانب إنتاج 700 مادة إخبارية و320 تقريرًا ميدانيًا، واستضافة أكثر من 1100 ضيف من مسؤولين وخبراء وحجاج لتقديم رؤى وتجارب متنوعة.

وعلى المستوى الرقمي، بلغت المنتجات الرقمية 62 محتوىً تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، مما وسّع نطاق الانتشار ووصل إلى شرائح واسعة من الجمهور داخل المملكة وخارجها. وشارك في هذا الإنجاز أكثر من 729 موظفًا وموظفة من الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات الإنتاج والبث والتشغيل، مما يعكس القدرة الوطنية على إدارة عمليات إعلامية ضخمة بدقة واحترافية.

وقد أسهمت هذه التغطية الواسعة في توثيق الموسم، ونقل رسالة السعودية كدولة مضيفة تعتني بخدمة الحجاج، وإبراز الدعم المستمر من القيادة الرشيدة لتطوير الخدمات في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة وتعريف العالم بالجهود الاستثنائية التي تُبذل لتيسير الحج. كما سلطت التقارير والبرامج الضوء على المبادرات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والتطبيقات التقنية التي طُبقت لتحسين تجربة الحجاج، مؤكدًا على التطور المستمر في تنظيم الحج في ظل رؤية السعودية 2030





