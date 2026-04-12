هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن تفاصيل برامج التطوير المهني للمعلمين

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن تفاصيل برامج التطوير المهني للمعلمين المتعلقة بالرخصة المهنية، وخطط تقويم الأداء الذاتي في المدارس. يهدف هذا الإعلان إلى دعم المعلمين وتحسين جودة التعليم في المملكة.

أعلنت هيئة تقويم ال تعليم والتدريب عن تفاصيل هامة تخص برامج التطوير المهني المتاحة للمعلمين والمتعلقة بالحصول على الرخصة المهنية ، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين جودة ال تعليم في المملكة العربية السعودية. تتضمن هذه البرامج توجيهات محددة للفئات المؤهلة للاستفادة منها، بالإضافة إلى شرح آليات التقييم المعتمدة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. أوضحت الهيئة أن هذه البرامج مصممة لدعم المعلمين في مختلف مراحلهم المهنية، وتهدف إلى تعزيز مهاراتهم ومعارفهم بما يتماشى مع أحدث المستجدات في مجال ال تعليم .

ويهدف هذا الدعم إلى تمكين المعلمين من تقديم أفضل أداء داخل الفصول الدراسية، مما ينعكس إيجاباً على مستوى الطلاب وجودة العملية التعليمية بشكل عام. كما أشارت الهيئة إلى أهمية تطبيق عمليات التقويم الذاتي في المدارس، وذلك من خلال منصة “تميز” الرقمية، بهدف تحديد مستويات الأداء وتقديم الدعم اللازم للمدارس والمعلمين على حد سواء. ويهدف هذا النهج إلى تحسين جودة المخرجات التعليمية من خلال تقييم دقيق وشامل، وتقديم برامج التطوير المناسبة لكل فئة. ويشمل ذلك تصنيف المدارس إلى أربعة مستويات رئيسية بناءً على أدائها، بدءاً من “التميز” وصولاً إلى “التهيئة”، مما يتيح للهيئة تحديد نقاط القوة والضعف في كل مدرسة، وتوجيه الدعم اللازم لتحقيق التحسين المستمر. وتضمن عمليات التقييم الذاتي تشكيل فرق عمل متخصصة في كل مدرسة، بقيادة مدير المدرسة وبمشاركة معلمين متميزين، يتمتعون بالصلاحيات اللازمة لوضع الخطط التنفيذية ومتابعتها. تعتمد هذه الفرق على مجموعة من الأدوات المنهجية لتقييم الأداء، بما في ذلك الملاحظات الصفية وتحليل الوثائق والسجلات، بالإضافة إلى إجراء مقابلات واستبانات مع الطلاب وأولياء الأمور. يتم ربط نتائج التقييم باختبارات “نافس” الوطنية ونظام الرخص المهنية للمعلمين لتقييم نواتج التعلم بشكل شامل ومتكامل. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تحقيق أقصى استفادة من برامج التطوير المهني، وتقديم الدعم اللازم للمعلمين في رحلتهم نحو التميز المهني. وبالإضافة إلى ذلك، تهدف هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع التعليم، من خلال توفير معلومات واضحة وموثوقة حول برامج التطوير المهني، وآليات التقييم المعتمدة. وتسعى الهيئة إلى بناء نظام تعليمي قوي ومستدام، يواكب التطورات العالمية في مجال التعليم، ويلبي احتياجات الطلاب والمعلمين على حد سواء. وتعتبر برامج التطوير المهني جزءاً أساسياً من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، ويعتمد على رأس المال البشري المؤهل والمدرب. من خلال الاستثمار في تطوير المعلمين، تسعى الهيئة إلى تحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم، وتأهيل جيل من الشباب قادر على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. تشمل برامج التطوير المهني مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية وورش العمل والندوات، التي تغطي مختلف جوانب العملية التعليمية، بما في ذلك التخطيط للدروس، واستخدام التقنيات الحديثة في التعليم، وإدارة الفصول الدراسية، وتقييم الطلاب. يتم تصميم هذه البرامج لتلبية احتياجات المعلمين المختلفة، وتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف مراحلهم المهنية. وتحرص الهيئة على تحديث هذه البرامج بشكل مستمر، بما يتماشى مع أحدث الأبحاث والاتجاهات في مجال التعليم، وذلك لضمان جودة البرامج وفعاليتها. كما تقوم الهيئة بتقييم البرامج بشكل دوري، وجمع الملاحظات من المعلمين والمستفيدين، بهدف تحسينها وتطويرها بشكل مستمر. وتهدف الهيئة إلى توسيع نطاق برامج التطوير المهني، لتشمل أكبر عدد ممكن من المعلمين، من مختلف التخصصات والمراحل التعليمية. وتعمل الهيئة على بناء شراكات مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الجامعات والمؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال تطوير المعلمين. كما تولي الهيئة اهتماماً خاصاً بتوفير بيئة عمل محفزة للمعلمين، وتشجيعهم على المشاركة في برامج التطوير المهني، من خلال توفير الحوافز والمكافآت، وتوفير الدعم المالي والفني. وتعتبر هذه الجهود جزءاً من استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعليم، وتحسين جودة المخرجات التعليمية، وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية





