هيئة السوق المالية تحيل 17 مسؤولاً من سينومي ريتيل للنيابة العامة بتهم تلاعب واحتيال

إجراءات قانونية حازمة من هيئة السوق المالية ضد أعضاء مجلس إدارة ورئيس تنفيذي في شركة سينومي ريتيل للاشتباه في تضليل المستثمرين واستغلال أموال الشركة لمصالح شخصية.

في تطور قانوني ومالي بارز، قامت هيئة السوق المالية السعودية باتخاذ إجراءات حازمة ضد مجموعة من المسؤولين في شركة سينومي ريتيل ، المعروفة سابقاً بشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، حيث تم إحالة سبعة عشر مشتبهاً بهم إلى النيابة العامة .

وتشمل هذه القائمة أسماء ذات ثقل إداري كبير، من بينهم أعضاء في مجلس الإدارة في فترات سابقة وحالية، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة، وعدد من المدراء الماليين الذين تولوا مسؤوليات حساسة، وصولاً إلى أعضاء من فريق المراجعة لدى مراجع حسابات الشركة السابق. تأتي هذه الخطوة نتيجة اشتباه الهيئة في قيام هؤلاء الأشخاص بمخالفات جسيمة تتعلق بنظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، فضلاً عن اشتباه بعض أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المكلف في مخالفة أحكام نظام الشركات، مما يعكس صرامة الجهات الرقابية في التعامل مع أي تجاوزات تمس نزاهة التعاملات المالية.

وقد استند قرار مجلس هيئة السوق المالية في هذه الإحالة إلى نتائج دقيقة وشاملة لعمليات التفتيش الجنائي التي باشرها فريق مختص شكلته الهيئة خصيصاً لهذا الغرض. وقد تم إجراء هذا التفتيش وفحص الحسابات والوثائق المالية بموجب الصلاحيات الممنوحة للهيئة في الفقرة ج من المادة الخامسة من نظام السوق المالية، وكذلك المادة السبعين بعد المائتين من نظام الشركات.

وأظهرت التحقيقات والنتائج الأولية للتفتيش الجنائي وجود مؤشرات قوية على اشتراك بعض المشتبه بهم في ممارسات تهدف إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل حول القيمة الحقيقية للورقة المالية الخاصة بالشركة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين ويشوه عدالة السوق. علاوة على ذلك، كشفت التحقيقات عن قيام بعض المسؤولين باستغلال أموال الشركة والسلطات والصلاحيات الممنوحة لهم بشكل تعسفي، حيث تم توظيف هذه الموارد ضد مصالح الشركة العليا لتحقيق أغراض شخصية ومحاباة شركات أخرى تربطهم بها مصالح خاصة، مما يعد إخلالاً جسيماً بالأمانة المهنية والمسؤولية الإدارية.

وفي سياق متصل، وجهت هيئة السوق المالية رسالة تحذيرية شديدة اللهجة إلى كافة المتعاملين في السوق المالية، مؤكدة أن الممارسات غير المشروعة التي تتضمن الاحتيال أو الغش أو التدليس أو التلاعب بالأسعار والبيانات المالية هي مخالفات جسيمة تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية الصارمة. وأوضحت الهيئة أن العقوبات الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وكذلك في نظام الشركات، ستطبق بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال.

وشددت الهيئة على أنها لن تتوانى أبداً في ملاحقة كافة المتلاعبين في السوق المالية من خلال رصد دقيق لتعاملاتهم المشبوهة، مستندة في ذلك إلى صلاحياتها النظامية الواسعة وتعاونها الوثيق مع الجهات الحكومية والقضائية ذات العلاقة. وتأتي هذه التحركات انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والمهنية للهيئة في حماية المواطنين والمستثمرين من أي ممارسات غير عادلة أو غير سليمة، وسعياً لتحقيق أعلى معايير العدالة والكفاية والشفافية في كافة معاملات الأوراق المالية في المملكة.

أما فيما يخص الإجراءات القادمة، فقد أشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستتولى مهمة إعلان هوية المخالفين للعموم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ولكن ذلك سيحدث فقط عند ثبوت المخالفات بشكل قطعي وصدور قرارات نهائية وباتة من لجان الفصل بحقهم. وفي لفتة لضمان حقوق المتضررين، أكدت الهيئة أن أي شخص أو جهة تضررت من هذه المخالفات المالية، وبعد ثبوتها قانونياً، يحق له رفع دعوى قضائية ضد المخالفين للمطالبة بالتعويض العادل أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الوقت المحدد لذلك.

واشترطت الهيئة أن يسبق تقديم هذه الدعوى تقديم شكوى رسمية إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن، لضمان توثيق الضرر ومراجعته نظامياً. إن هذه القضية تبرز أهمية الحوكمة المؤسسية وتفعل دور الرقابة المالية لضمان عدم تحول الشركات المساهمة إلى أدوات لتحقيق مصالح شخصية على حساب المساهمين الصغار والكبار على حد سواء، بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة في بناء سوق مالية جاذبة ومستقرة





