هيئة الهلال الأحمر تكرم مؤلف كتاب 'الدعم النفسي للمسعفين'

كرّم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الأستاذ سعود العنزي لمناسبة إصداره كتابًا هامًا حول الدعم النفسي للمسعفين، يوثق تجاربهم ويقدم محتوى علميًا لتعزيز جودة خدمات الإسعاف.

كرّم الدكتور جلال العويسي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي ، الأستاذ سعود عطيوي العنزي، أحد منسوبي الهيئة، تقديراً لإصداره كتابه الهام بعنوان ' الدعم النفسي للمسعفين العاملين في الخدمات الطبية الطارئة '.

هذا الكتاب ليس مجرد إصدار أدبي، بل هو وثيقة ميدانية وعلمية تسلط الضوء على الجوانب النفسية التي يواجهها المسعفون الأبطال في خطوطهم الأمامية أثناء تقديمهم للخدمات الطبية الطارئة. يمثل هذا العمل إضافة نوعية للمكتبة العربية المتخصصة في مجال الإسعافات الأولية والطب الطارئ، ويأتي في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية تطوراً كبيراً في منظومتها الصحية والإسعافية. الكتاب يوثق تجربة عملية غنية بالمعلومات والتحليلات، حيث يركز على التحديات والضغوط النفسية التي يتعرض لها المسعفون بشكل يومي.

هذه الضغوط تنبع من طبيعة عملهم التي تتطلب سرعة البديهة، والقدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة في لحظات حرجة، والتعامل مع حالات إنسانية مؤلمة. يهدف الكتاب إلى تزويد المسعفين بالأدوات والاستراتيجيات اللازمة للتعامل مع هذه الضغوط، والحفاظ على صحتهم النفسية، وبالتالي تحسين جودة الخدمات التي يقدمونها للمرضى والمصابين. كما يسعى الكتاب إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الدعم النفسي للمسعفين لدى جميع الجهات المعنية، بما في ذلك القيادات في هيئة الهلال الأحمر، والمؤسسات التعليمية، والمجتمع بشكل عام.

إن توفير الدعم النفسي المناسب للمسعفين ليس مجرد واجب إنساني، بل هو استثمار في كفاءتهم وقدرتهم على أداء مهامهم بفعالية. إن تكريم الدكتور العويسي للأستاذ العنزي يعكس التزام هيئة الهلال الأحمر السعودي بتشجيع البحث العلمي والإبداع بين منسوبيها، وتقدير جهودهم في تطوير الخدمات الإسعافية. هذا التكريم يرسل رسالة واضحة إلى جميع المسعفين بأن هيئتهم تقدر تضحياتهم وجهودهم، وأنها تسعى جاهدة لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم.

كما يعكس هذا التكريم اهتمام القيادة الرشيدة بالمملكة العربية السعودية بصحة ورفاهية العاملين في القطاع الصحي، وإيمانها بأنهم هم خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات والطوارئ. الأستاذ سعود العنزي أعرب عن شكره وتقديره للدكتور العويسي على هذا التكريم، مؤكداً أن الكتاب هو ثمرة جهد شخصي يهدف إلى خدمة زملائه المسعفين وتقديم إضافة علمية مفيدة.

وأشار إلى أن الدعم والتطوير المستمر الذي تحظى به هيئة الهلال الأحمر من القيادة، وبفضل توجيهات الدكتور العويسي، قد ساهم في الارتقاء بمستوى خدمات الإسعاف والطوارئ في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الصحة. هذا الكتاب يمثل خطوة مهمة نحو بناء جيل من المسعفين المؤهلين والمتعافين نفسياً، القادرين على مواجهة التحديات وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية للمجتمع





