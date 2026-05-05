هيئة السوق المالية تحيل قضايا تلاعب بالسوق إلى النيابة العامة

أحالت هيئة السوق المالية قضايا تتعلق بتلاعب محتمل بسعر سهم شركة الرعاية المستقبلية التجارية إلى النيابة العامة، مع إعلان نتائج إيجابية للميزانية السعودية وارتفاع في الائتمان المصرفي.

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن قرار هام يتضمن إحالة قضايا تتعلق بمخالفات محتملة إلى النيابة العامة . يتعلق الأمر بمجموعة من الأفراد المشتبه بهم الذين يُزعم أنهم انتهكوا المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية.

هذه المخالفات، التي وقعت بين 4 أغسطس 2022 و 11 يونيو 2023، تتمثل في سلسلة من الإجراءات والعمليات التي أدت إلى خلق صورة مضللة وغير دقيقة حول سعر سهم شركة الرعاية المستقبلية التجارية. هذا الإجراء يأتي في سياق التزام هيئة السوق المالية بحماية حقوق المستثمرين والمواطنين، وضمان نزاهة وعدالة وشفافية معاملات الأوراق المالية. الهيئة تؤكد على تطبيق صارم لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتسعى جاهدة لمنع أي ممارسات غير قانونية أو ضارة بالسوق.

من الجدير بالذكر أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستكشف عن هوية المخالفين بمجرد إثبات المخالفات وصدور أحكام نهائية من اللجان المختصة. كما تتيح الهيئة للمتضررين من هذه المخالفات الحق في رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض، وذلك وفقًا للمادة السادسة والخمسين من نظام السوق المالية، بعد تقديم شكوى رسمية للهيئة. هذا القرار يعكس حرص الهيئة على الحفاظ على سلامة السوق المالية وتعزيز الثقة فيها.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت نتائج أداء الميزانية السعودية خلال الربع الأول من العام المالي 2026م مؤشرات إيجابية، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا ملحوظًا. بيانات الميزانية السعودية كشفت عن ارتفاع إجمالي المصروفات الفعلية بنسبة 20% خلال نفس الفترة على أساس سنوي، مما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ المشاريع التنموية وتحقيق أهداف رؤية 2030.

وفي سياق آخر، تشير التقديرات إلى وجود 65 مليار دولار بانتظار ساعة الصفر الملاحية في مضيق هرمز، مما يسلط الضوء على أهمية هذا الممر المائي الحيوي للتجارة العالمية. كما سجل إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح في المملكة قفزة كبيرة خلال الربع الأول من عام 2026، ليصل إلى 3.355 تريليون ريال مقارنة بـ3.102 تريليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق، مما يدل على الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي.

وأخيرًا، تشارك شركة دهانات الجزيرة في سباق الجاكرندا بمدينة أبها، مما يعكس دعمها للأنشطة الرياضية والاجتماعية في المملكة. هذه الأحداث المتنوعة تعكس ديناميكية الاقتصاد السعودي وتطوره المستمر





