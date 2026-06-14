هيئة الأدب والنشر والترجمة تطلق معسكر "كودلايز" لتوطين المحتوى الرقمي

تعلن هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية عن بدء معسكر "كودلايز" التدريبي المتخصص في توطين المحتوى الرقمي، مستهدفاً خريجي اللغات والترجمة والإعلام والتقنية والمحترفين في المجال. يهدف المعسكر إلى بناء قدرات وطنية في توطين المنتجات الرقمية مثل الألعاب والتطبيقات، وفق معايير عالمية، تماشياً مع رؤية 2030 لتعزيز المحتوى العربي على المنصات العالمية.

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية عن إطلاق معسكر تدريبي جديد تحت اسم "كودلايز" ل توطين المحتوى الرقمي ، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة المحلية في القطاع الرقمي وبناء كفاءات وطنية متخصصة.

ويستهدف المعسكر خريجي تخصصات اللغات والترجمة والإعلام والتقنية، فضلاً عن المترجمين الراغبين في تطوير مهاراتهم وقيادة مشاريع التوطين الرقمي. وجاء الإعلان خلال مداخلة للدكتور هيلة الخلف مديرة إدارة الترجمة في الهيئة، حيث أكدت أن المعسكر يأتي ضمن جهود الهيئة لدعم الابتكار في قطاع الترجمة وبناء قدرات وطنية متخصصة في مجال توطين المنتجات والخدمات الرقمية.

يهدف "كودلايز" إلى تأهيل المشاركين للعمل على توطين المحتوى الرقمي في مجالات متنوعة تشمل الألعاب الإلكترونية والتطبيقات والمواقع الإلكترونية، وتمكين المترجمين السعوديين من إدارة هذه المشاريع وفق معايير عالمية، مما يسهم في تعزيز حضور المحتوى العربي على المنصات الرقمية. ويتميز البرنامج التدريبي بدمج الجانب النظري والتطبيقي عبر ورش عمل ومشاريع عملية بإشراف خبراء متخصصين في التوطين الرقمي، مع تركيز خاص على توطين الألعاب والتقنيات الحديثة. هذا النهج التطبيقي يهدف إلى نقل المعرفة الفعلية وتجهيز المشاركين لتحديات السوق الحقيقية.

يُعد إطلاق المعسكر امتداداً لجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة في تطوير صناعة الترجمة ودعم الابتكار فيها، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لبناء كفاءات وطنية قادرة على المنافسة في المجالات الثقافية والرقمية. ويستهدف المعسكر المواطنين السعوديين من عمر 18 عاماً فأكثر، ممن لديهم خبرة أو اهتمام بمجالات الترجمة والمحتوى الرقمي. من خلال هذه المبادرة، تسعى الهيئة إلى سد الفجوة في المهارات المتخصصة وخلق بيئة داعمة للمواهب المحلية للمساهمة الفاعلة في التحول الرقمي وتعزيز المحتوى العربي على مستوى العالم





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توطين المحتوى الرقمي معسكر كودلايز هيئة الأدب والنشر والترجمة الترجمة الرقمية الألعاب الإلكترونية

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