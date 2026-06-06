هيئة فنون الطهي تبرز الموروث الغذائي السعودي في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026

سجلت هيئة فنون الطهي حضورًا ثقافيًا لافتًا في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026، من خلال جناح المملكة العربية السعودية. وقدمت باقة من الإصدارات التي توثق الموروث الغذائي السعودي، وتبرز فنون الطهي المحلية كركيزة أساسية من الهوية الثقافية للمملكة.

سجلت هيئة فنون الطهي حضورًا ثقافيًا لافتًا في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 ، من خلال جناح المملكة العربية السعودية. وقدمت باقة من الإصدارات التي توثق الموروث الغذائي السعودي ، وتبرز فنون الطهي المحلية كركيزة أساسية من الهوية الثقافية للمملكة.

من بين هذه الإصدارات، كتاب 'سفرة المائدة السعودية' الذي يوثق تقاليد الطهي العريقة في 13 منطقة من المملكة. وقد فاز هذا الكتاب بجائزة 'جورماند' العالمية في فئتي 'أفضل كتاب ضيافة' و'أفضل كتاب طبخ عربي' عام 2024. كما تضم الجناح كتاب 'بريدة' الذي يسلط الضوء على الإرث الغذائي والثقافي لمنطقة القصيم، وما تجود به بيئتها الزراعية وأسواقها التقليدية من أطباق شعبية فريدة. ويرصد الكتاب رحلة المدينة الاستثنائية نحو إدراجها كمدينة مبدعة في فنون الطهي لدى منظمة 'اليونسكو'.

وقد تمكنت المدينة من الانضمام إلى هذه الشبكة العالمية العريقة، لتصبح أول مدينة خليجية وثاني مدينة عربية تنضم إليها. وتخوض الهيئة من خلال هذه المشاركة الدولية في تعريف العالم بجهودها في تدوين الوصفات السعودية التقليدية، وتمكين الطهاة والحرفيين المحليين، إضافة إلى صون هذا الموروث الغذائي الوطني بوصفه حجر زاوية في التراث الثقافي غير المادي للمملكة





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