هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحبط تهريب 46,968 حبة إمفيتامين في منفذ الحديثة

أحبطت زاتكا محاولة تهريب 46,968 حبة إمفيتامين مخبأة في علب أجبان بشاحنة قادمة عبر منفذ الحديثة، وتم ضبط المستلم داخل المملكة بالتنسيق مع مكافحة المخدرات.

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ( زاتكا ) في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب 46,968 حبة من مادة الإمفيتامين المخدر، وذلك بعد العثور عليها مخبأة في علب معدنية بداخل شاحنة قادمة إلى المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة حمود الحربي أن عملية الضبط تمت أثناء إجراء الكشف والمعاينة الدقيقة للشاحنة، حيث لاحظ المفتشون وجود تمويه في الإرسالية التي كانت تحوي علب أجبان، وبفحصها تبين احتواؤها على الحبوب المخدرة. وأضاف الحربي أن هذه الأساليب المتطورة في التمويه تهدف إلى خداع الأجهزة الجمركية، لكن يقظة المفتشين واستخدام التقنيات الحديثة حال دون نجاح المحاولة.

وتم على الفور التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لملاحقة مستقبلي الشحنة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على المستلم داخل المملكة بعد رصد تحركاته. وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها زاتكا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتعزيز الرقابة الجمركية على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتطبيق أعلى معايير التفتيش للحد من تهريب الممنوعات والمخدرات التي تشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع.

وقد شهدت الفترة الأخيرة تطورًا في أساليب التهريب، مما استدعى تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتزويدهم بأحدث الأجهزة الكشفية. وتؤكد زاتكا أنها ماضية في إحكام السيطرة على الواردات والصادرات، وأنها تقف بالمرصاد أمام كل محاولات التهريب التي تهدد الأمن الوطني والصحة العامة. كما أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تولي أهمية قصوى للتصدي لهذه الآفة التي تستهدف الشباب وتدمر الأسر.

ودعا الحربي المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الهيئة من خلال الإبلاغ عن أي محاولات تهريب أو أنشطة مشبوهة، عبر القنوات المخصصة والتي تضمن السرية التامة. وأشار إلى أن الرقم (1910) والبريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa) والرقم الدولي (009661910) متاحة على مدار الساعة لتلقي البلاغات، مع منح مكافأة مالية للمبلغ في حال صحة المعلومات. وأكد أن التبليغ السريع يسهم في حماية المجتمع والاقتصاد الوطني من الأضرار الجسيمة الناجمة عن جرائم التهريب.

واختتم الحربي تصريحه بالتأكيد على أن زاتكا ستواصل جهودها في التصدي للتهريب بكل أشكاله، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مشددًا على أن حماية المجتمع هي الأولوية القصوى لجميع الجهات المعنية. وقد لاقت هذه العملية إشادة من المختصين، حيث تعكس كفاءة الأجهزة الجمركية والأمنية في المملكة وقدرتها على حماية الحدود من التهديدات المختلفة





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تهريب مخدرات الإمفيتامين زاتكا الحديثة

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