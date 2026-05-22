هولندا تحظر تجارة البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، تطالب دول الاتحاد الأوروبي بالخطوة مماثلة

وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي سيورد ويمر دسما أعلن عن قرار مجلس الوزراء الهولندي حظر تجارة البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. كما دعت دسما دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة. وقد سبق ذلك البيان الذي صدر عن الحكومة الهولندية الذي أكد على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومرتفعات الجولان السورية غير قانوني، معربا عن قلق بالغ إزاء الأوضاع في تلك المناطق. وقد شددت الحكومة على حظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية يهدف إلى منع الأنشطة الاقتصادية الهولندية من المساهمة في استمرار وضع يتعارض مع القانون الدولي. وقد أوضحت أن القرار يشمل منع استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ومنع شراء وبيع البضائع القادمة منها. وقد سبق ذلك أيضا إعلان السعودية عن استقبال أكثر من 1.5 مليون حاج حتى الجمعة.

أعلنت هولندا حظر تجارة البضائع القادمة من ال مستوطنات ال إسرائيل ية، داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة. وقال وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي سيورد ويمر دسما إن مجلس الوزراء الهولندي وافق على حظر تجارة البضائع القادمة من ال مستوطنات ال إسرائيل ية كونها غير شرعية وفقا لل قانون الدولي و قرارات الأمم المتحدة .

وبموجب القانون الدولي، تُعد المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي التي احتلتها إسرائيل بالعام 1967 غير شرعية. وأضاف دسما أن القرار يوجه رسالة قوية إلى إسرائيل، مؤكدا أن هولندا لا ترغب بالمساهمة في استمرار هذا الوضع غير القانوني. وأوضح أن محكمة العدل الدولية قضت بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويمثل جزءا لأجزاء واسعة من الضفة الغربية، مشددا على ضرورة وضع حد لذلك.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت الحكومة الهولندية إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومرتفعات الجولان السورية غير قانوني، معربة عن قلق بالغ إزاء الأوضاع في تلك المناطق. وأضاف البيان أن توسع المستوطنات غير القانونية والعنف المفرط من قبل المستوطنين يتسببان في تدهور متزايد للوضع، مع تراجع فرص حل الدولتين. وأكدت الحكومة أن حظر بضائع المستوطنات يهدف إلى منع الأنشطة الاقتصادية الهولندية من المساهمة في استمرار وضع يتعارض مع القانون الدولي.

وأوضحت أن القرار يشمل منع استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ومنع شراء وبيع البضائع القادمة منها. وفي العام 1948 أقيمت إسرائيل على أراض احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ورفضت الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.

وفي العام 1967 احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها الشطر الشرقي من مدينة القدس، وهضبة الجولان السورية، وأقامت لاحقا مستوطنات في تلك الأراضي، تعدها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي غير شرعية بموجب القانون الدولي.





