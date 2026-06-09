قبل 40 عاماً لعب هوغو بروس مع بلجيكا في ملعب أزتيكا ضد المكسيك، واليوم يعود إلى نفس الملعب كمدرب لمنتخب جنوب أفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026. بينما تختصر ألمانيا تصفيات السيدات بدون هزيمة، وتستعد المكسيك لمواجهة أفريقية.

تستضيف المكسيك كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث تبدأ مشاركتها في البطولة بمباراة افتتاحية ضد منتخب جنوب أفريقيا في ملعب أزتيكا الشهير. هذه المباراة تحمل رمزية خاصة للمدرب هوغو بروس ، قائد منتخب جنوب أفريقيا ، الذي شارك كلاعب في نفس الملعب قبل 40 عاماً مع منتخب بلجيكا في نهائيات 1986.

بروس، البالغ 74 عاماً، يعود إلى ملعب أزتيكا حيث خسرت بلجيكا أمام المكسيك في ذلك الوقت، ويشعر الآن بحماس كبير لتجربة مختلفة كمدرب. يتحدث بروس عن ذكرياته في ذلك اللقاء، الذي شهد حضور 110 آلاف مشجع، وتأخرت بلجيكا 2-صفر قبل أن تسجل هدفاً واحداً فقط.

يؤكد بروس أن العودة إلى هذا الملعب بعد أربعة عقود أمر مذهل، مشيراً إلى أن عدداً من لاعبيه الحاليين لم يختبروا أجواء كأس العالم من قبل، لذا sera من المهم التركيز على الخطة والالتزام بها رغم ضغط الجمهور المكسيكي المتوقع. يشارك في هذه البطولة عدد من المدربين الكبار في السن، فبروش يلعب مباراته الافتتاحية ضد البلد المضيف، بينما سيشاهد المدرب التشيكي ميروسلاف كوبيك (81 عاماً) فريقه في المباراة الثانية ضد كوريا الجنوبية، والديك أدفوكات (78 عاماً) سيقود منتخب كوراساو في اليوم الثالث.

ويبدو أن بروس يفكر في الاعتزال قريباً، حيث يقول: "على مدى السنوات القليلة الماضية، فكرت مراراً في الاستقالة. لم أعد أرغب في الانخراط في كرة القدم كل يوم". لكنه مع ذلك يجد تحدي جديد في قيادة منتخب جنوب أفريقيا، رغم أن فريقه يعتبر الأقل حظاً، وهو أمر قد يصبح ميزة حسب رأيه. في سياق منفصل، اختتم المنتخب الألماني مشواره في تصفيات كأس العالم للسيدات 2027 بسجل خالٍ من الهزائم بعد فوزه على سلوفينيا 2-صفر.

كانت ألمانيا قد ضمنت التأهل مبكراً بعد الفوز على النرويج، وأنهت التصفيات بقمة مجموعتها بـ16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل واحد. الهدفان سجلهما هدف ذاتي من لاعبة سلوفينيا في الدقيقة 40، ثم شيكيرا مارتينيز في الدقيقة 50، حيث كانت هذه هي أول أهدافها مع المنتخب. مدرب ألمانيا كريستيان فوك أعترف بأن الأداء لم يكن مقنعاً، لكنه قال: "حقّقنا المطلوب منا"، مشيراً إلى أن اللاعبات يعانين من الإرهاق بعد موسم شاق.

وفي المجموعة نفسها، حلّت النرويج ثانية بـ12 نقطة لتتجه إلى مرحلة الملحق. بينما تتحضر المكسيك لبداية مونديال الرجال، فإن الضغوط كبيرة على اللاعبين لتحقيق انتصار افتتاحي يرضي المشجعين الذين سيملؤون ملعب أزتيكا البالغ سعته 110 آلاف متفرج. الموقف صعب丘陵 جنوب أفريقيا، لكن بروس يرى أن تركيز فريقه على الخطة فقط وعدم الانسياق وراء ضجيج المدرجات sera مفتاح النجاح.

كما أن النتائج السابقة للمنتخبات الصغيرة في كأس العالم تشكل مصدر إلهام للفريق الأفريقي، الذي يطمح إلى مفاجأة الجميع رغم التوقعات غير المواتية





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