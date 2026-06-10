هندسي مشترك يطور ويثبت فعالية طريقة جديدة لقياس TDS في الوقت الفعلي

فريق هندسي مشترك يطور ويثبت فعالية طريقة جديدة عالية الدقة لقياس إجمالي المواد الصلبة الذائبة (TDS) في الوقت الفعلي، وذلك بالتعاون بين أكوا، أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحوّل الطاقة، والأولى في مجال تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر الكبرى، وشنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة في تقنيات الطاقة وإدارة الطاقة والأتمتة. وقد تم نشر نتائج هذا البحث المشترك في ورقة علمية محكّمة في مجلة Frontiers in Environmental Science العلمية.
فريق هندسي مشترك يطوّر ويُثبت فعالية طريقة جديدة عالية الدقة لقياس إجمالي المواد الصلبة الذائبة ( TDS ) في الوقت الفعلي، بما يسهم في تعزيز كفاءة وموثوقية عمليات تحلية المياه.
أعلنت أكوا، أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحوّل الطاقة، والأولى في مجال تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر الكبرى، والرائدة في مجال تحوّل الطاقة، والأولى في مجال تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر الكبرى، عن تعاونهما في تطوير والتحقق من فعالية منهجية جديدة لقياس إجمالي المواد الصلبة الذائبة (TDS) في محطات تحلية المياه بشكل فوري وفي الوقت الحقيقي. وقد نُشرت نتائج هذا البحث المشترك في ورقة علمية محكّمة أعدها مهندسون من الشركتين، وقُبلت للنشر في مجلة Frontiers in Environmental Science العلمية.
ويجمع هذا العمل بين الخبرة التشغيلية الواسعة لشركة أكوا في تشغيل مشاريع التحلية على نطاق واسع وخبرة شنايدر إلكتريك في الأتمتة الصناعية والأنظمة الرقمية. ويُعد إجمالي المواد الصلبة الذائبة (TDS) من المؤشرات الأساسية التي تؤثر على تصميم محطات التحلية وكفاءتها وأدائها التشغيلي اليومي، كما أن قياسه بدقة يُعد عاملاً محورياً لتحسين استهلاك الطاقة، وتعزيز التحكم في العمليات التشغيلية، ورفع موثوقية أداء المحطات
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