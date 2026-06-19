هشاشة التهدئة الأمريكية الإيرانية وتجارية كرة القدم

تحليل لاتفاق التهدئة بين واشنطن وطهران ونقده لضعفه، وانتقادات لاستحداث فترات شرب الماء في كأس العالم كدليل على تسييس اللعبة تجارياً.

تتناول الصحافة اليوم تحليلات متباينة حول مستقبل التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تشير صحيفة الإندبندنت في مقال للكاتبة ماري دجيفسكي إلى أن مذكرة التفاهم المعلنة بين البلدين تبدو اتفاقاً هشاً تحيط به عوامل كثيرة قد تؤدي إلى انهياره، رغم الآمال التي رافقت الإعلان عنه باعتباره خطوة نحو تهدئة التوتر في الشرق الأوسط وتقليص تداعياته على الاقتصاد العالمي.

وتستعرض الكاتبة عناصر الضعف في هذا الاتفاق، بدءاً من طبيعته القانونية حيث إنه لا يعدو كونه مذكرة تفاهم لا ترقى إلى مستوى اتفاق سلام ملزم، وانتهاءً بالمهلة المحددة بـ 60 يوماً لمواصلة المفاوضات التي تبدو قابلة للتمديد إلى أجل غير محدد، مما يجعل التفاهم الحالي أقرب إلى ترتيب مؤقت يمكن لأي طرف التراجع عنه بكلفة سياسية محدودة. كما تشير إلى أن الاتفاق أُبرم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، في حين أن القرار النهائي في إيران يبقى بيد المؤسسة الدينية الحاكمة، مما يثير تساؤلات حول قدرة الطرف الإيراني على الالتزام بالاتفاق على المدى البعيد.

وتضيف الكاتبة أن المذكرة لا تحقق الأهداف التي أعلنتها الولايات المتحدة وإسرائيل عند بدء الحرب، والتي شملت إسقاط النظام الإيراني وإنهاء البرنامج النووي الإيراني والقضاء على القدرات الصاروخية الباليستية وتفكيك شبكة الحلفاء الإقليميين لطهران وضمان السيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز. وترى أن ما تحقق على الأرض لا ينسجم مع هذه الأهداف، إذ بقي النظام الإيراني قائماً، كما لم يُنه البرنامج النووي بشكل كامل، بل ما زال الاتفاق يسمح باستمرار نشاط نووي مدني.

وتلفت الكاتبة إلى أن إسرائيل تمثل أحد أبرز عناصر الغموض في الاتفاق، إذ تنص المذكرة على وقف العمليات العسكرية من جانب الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما بما في ذلك في لبنان، لكنها لا تذكر إسرائيل بصورة مباشرة، مما يثير تساؤلات حول مدى التزامها ببنود الاتفاق وإمكانية استئنافها الضربات ضد حزب الله أو أهداف أخرى في لبنان مستقبلاً. كما تشكك في مدى استعداد إيران للالتزام الكامل بالتفاهمات الجديدة، رغم المكاسب الكبيرة التي حققتها، وفي مقدمتها تخفيف العقوبات الأمريكية والحصول على تمويل لإعادة الإعمار بدعم من دول الخليج، متسائلة عما إذا كانت طهران مستعدة فعلاً للفصل النهائي بين النشاط النووي المدني والعسكري، وما إذا كانت ستقاوم إغراء استخدام ورقة مضيق هرمز مجدداً إذا تعثرت المفاوضات اللاحقة.

وتشير أيضاً إلى أن نجاح الاتفاق يعتمد جزئياً على استعداد دول الخليج والجهات المانحة الأخرى للوفاء بتعهداتها المالية، وهو أمر لا تراه مضموناً بالكامل بعد الهجمات الإيرانية التي طالت أهدافاً أمريكية داخل أراضي بعض هذه الدول وما أثارته من مخاوف تتعلق بالأمن والاستقرار. وعلى الصعيد الأمريكي، ترى الكاتبة أن الاتفاق قد يواجه معارضة سياسية واسعة، فإيران ظلت لعقود تُصوَّر في الخطاب السياسي الأمريكي كعدو رئيسي، وقد سبق لنائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس أن وصف أي اتفاق من هذا النوع بأنه استرضاء لطهران.

وتقول إن أنصار إسرائيل قد يتهمون ترامب بالتخلي عن أهداف الحرب قبل تحقيقها، بينما قد يتساءل آخرون عن أسباب خوض الحرب أصلاً إذا كانت نهايتها ستتم عبر تقديم تنازلات كبيرة لإيران. وفي سياق آخر، تنتقد صحيفة تيليغراف في مقال للكاتب توبي يونغ استحداث فترات التوقف لشرب المياه خلال مباريات كأس العالم، معتبرة أن ذلك يمثل مثالاً جديداً على التجارية المفرطة والأمركة المتزايدة لكرة القدم، وأن اللعبة تفقد تدريجياً بعضاً من طبيعتها التقليدية التي قامت عليها لعقود.

ويقول الكاتب إنه كان يعتقد بأن الأمريكيين قد يجرون تغييرات تفسد اللعبة، إلا أنه فوجئ إيجابياً ببعض الجوانب التنظيمية والتحكيمية، ولا سيما سرعة استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد مقارنة بما يحدث في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يستثني من ذلك ما يراه ظاهرة مزعجة تتمثل في فترات التوقف لشرب المياه خلال شوطي المباراة. ويتساءل الكاتب عن الحاجة إلى منح لاعبي كرة القدم، وهم رياضيون محترفون يتمتعون بلياقة عالية، استراحة إضافية بعد نحو 22 دقيقة فقط من اللعب، مشيراً إلى أن المباراة تتضمن أصلاً العديد من فترات التوقف الطبيعية التي تسمح للاعبين بالتقاط أنفاسهم وشرب الماء إذا لزم الأمر.

ويرى أن هذه الاستراحات تقطع إيقاع المباراة، وقد تحرم بعض الفرق من الزخم الذي تبنيه خلال اللعب، مستشهداً بمباراة بين ألمانيا وكوراساو تأثر فيها سير اللقاء بسبب هذا التوقف. ويرجح الكاتب أن الدافع الحقيقي وراء استحداث هذه الفترات ليس صحة اللاعبين أو سلامتهم، بل إتاحة مساحة إضافية للإعلانات التلفزيونية وزيادة العائدات التجارية للاتحاد الدولي لكرة القدم وشركات البث، ويقول إن إضافة ثلاث دقائق إعلانية في كل شوط عبر عشرات المباريات تعني ساعات طويلة من الوقت المخصص للإعلانات، مما يعكس في رأيه هيمنة الاعتبارات المالية على اللعبة.

كما ينتقد التغطية التلفزيونية المصاحبة لهذه الفترات، معتبراً أن المشاهدين في بريطانيا يضطرون خلال التوقفات إلى متابعة تحليلات وتعليقات لا تضيف الكثير إلى متعة المباراة. ويرى أن كرة القدم كانت، حتى وقت قريب، أقل الرياضات الأوروبية تأثراً بالنموذج الرياضي الأمريكي القائم على الإعلانات والاستراحات المتكررة، لكنه يعتقد أن هذا الحاجز بدأ يتآكل.

أما فيما يتعلق بحدود مشاركة الطعام والشراب بين الأصدقاء والمعارف، فإن الموضوع يثير جدلاً اجتماعياً حول الخصوصية والكرم والتكافل، حيث تختلف العادات بين المجتمعات في مدى جواز مشاركة الطعام والشراب دون إذن مسبق. وفي ظل تنوع الثقافات، يظل التوازن بين الاحترام المتبادل والتصرف العفوي أمراً دقيقاً، إذ قد يعتبر البعض المشاركة بدون استئذان تدخلاً في الخصوصية، بينما يراها آخرون تعبيراً عن الألفة والمودة.

وبما أن هذا الموضوع لم يتوسع فيه المقال الأصلي، يمكن الإشارة إليه كمساحة للنقاش في سياق العلاقات الإنسانية اليومية





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