هزيمة قاسية لقطر أمام كندا بسداسية في مونديال 2026

منتخب قطر يتلقى هزيمة ثقيلة بنتيجة 6-0 أمام كندا في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس العالم 2026، حيث سجل جوناثان ديفيد ثلاثة أهداف وكايل لارين هدفا، فيما سجل محمد مناعي هدفًا ذاتيًا. كندا تتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن سويسرا.

تكبّدت قطر ، المنقوصة عددياً، هزيمة قاسية في ظهورها الثاني في مونديال 2026 لكرة القدم، بسقوطها أمام كندا 0-6 بقيادة المهاجم المتألق جوناثان ديفيد صاحب الثلاثية الثانية في المونديال بعد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الخميس على ملعب بي سي بلايس في فانكوفر ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

وحملت سداسية أصحاب الأرض توقيع كل من كايل لارين (16) وديفيد (29 و45+3 و90+2) والبديلان نايثن صليبا (64) ومحمد مناعي (75 بالخطأ في مرمى منتخب بلاده). واعتلت كندا صدارة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط وباتت على مشارف إنجاز غير مسبوق يتمثل في بلوغ الدور الثاني، متقدمة بفارق الأهداف عن سويسرا التي قطعت بدورها شوطا كبيرا نحو ور الـ32، بفوزها الكبير على البوسنة 4-1 في وقت سابق، فيما تجمد رصيد البوسنة وقطر عند نقطة واحدة.

وقدم لاعبو المدرب الأمريكي جيسي مارش أداء مغلّفا بالاندفاع والشراسة والضغط المحكم في كافة أرجاء الملعب، حاسمين عبر ذلك معظم الصراعات الثنائية مع نظرائهم القطريين بقيادة مدربهم الإسباني جولين لوبيتيغي. وأثمر الضغط الكندي هدفا أول في توقيت مبكر، فبعد عرضية متقنة لعبها الظهير أليستير جونستون من الجهة اليمنى، سدّد ديفيد بيمناه من داخل المنطقة كرة تصدّى لها أبو ندى وتابعها لارين من داخل منطقة الياردات الست، مواصلا بذلك تألقه ومحرزا هدفه الثاني تواليا بعد الأول في مواجهة البوسنة ضمن الجولة الأولى.

وأضاف ديفيد الثاني من محاولته الهجومية الثالثة، مستفيدا من كرة تهيّأت أمامه بعد تسديدة من تايجون بيوكانان ارتدت من القائد القطري بوعلام خوخي، فسدّدها مهاجم يوفنتوس الإيطالي بيمناه "على الطاير" من داخل المنطقة في الزاوية اليمنى. واستمرت أفضلية أصحاب الأرض بعد النقص العددي في صفوف منافسيهم، لكن أكرم عفيف أنقذ من على خط المرمى كرة لعبها بيوكانان من داخل منطقة الياردات الست، بعدما تابع عرضية متقنة للظهير ريتشي لاريا من الجهة اليسرى.

ووقّع ديفيد على هدفه الشخصي الثاني والثالث لأصحاب الأرض، بمتابعته من داخل منطقة الياردات الست كرة تصدى لها أبو ندى ببراعة بعد رأسية لارين من مسافة قريبة، وذلك إثر عرضية متقنة من جونستون من الجهة اليمنى. وبعد دقائق من دخوله بدلا من كونيه، أحرز صليبا الرابع لكندا من ركلة حرة مباشرة من على مشارف منطقة الجزاء، أسكنها في الزاوية اليمنى، فاحتفل عبر حمل قميص زميله المصاب.

وتواصل الانهيار القطري، فبعد تسديدة البديل جاكوب شافلبورغ، أخطأ مناعي في تشتيت الكرة وأسكنها بالخطأ في مرمى منتخب بلاده





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قطر كندا مونديال 2026 كأس العالم جوناثان ديفيد هزيمة مجموعة ثانية فانكوفر

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