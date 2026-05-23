هروب السيولة من أسهم العالمية وتوجه مكثف نحو السندات والذهب بسبب التضخم

تقرير مفصل حول تراجع تدفقات صناديق الأسهم العالمية وارتفاع عوائد السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007، مع تحليل للتحولات القطاعية والجغرافية في استثمارات المليارات.

شهدت الأسواق المالية العالمية تحولاً دراماتيكياً ومفاجئاً في سلوك المستثمرين خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من شهر مايو، حيث سجلت صناديق الأسهم العالمية أول تدفقات نقدية خارجة أسبوعية لها منذ تسعة أسابيع متتالية.

هذا التراجع جاء نتيجة تنامي حالة الحذر والقلق بين أوساط المستثمرين تجاه الآفاق المستقبلية لمعدلات التضخم، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في تكاليف الاقتراض طويلة الأجل التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. ووفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة إل إس إي جي ليبر، فقد قام المستثمرون بتسييل استثماراتهم بصافي قيمة بلغت 6.13 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية، وهو ما يمثل أول صافي مبيعات أسبوعية يتم تسجيله منذ منتصف شهر مارس الماضي.

وكان المحرك الرئيسي لهذا التوجه هو الارتفاع الحاد في عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل ثلاثين عاماً، والتي وصلت إلى نسبة 5.201 في المائة، وهي أعلى قيمة يتم الوصول إليها منذ عام 2007، مما عزز المخاوف العميقة بشأن تأثير تكاليف التمويل المرتفعة على قطاعات النمو وقدرة الشركات على تحقيق أرباح مستدامة في ظل هذه الظروف الضاغطة. وعلى الصعيد الجغرافي، تصدرت الأسواق الأميركية قائمة التراجعات بشكل لافت، حيث تعرضت لضغوط شديدة نتيجة عمليات جني الأرباح الواسعة، مما أدى إلى تصفية صافي استثمارات بقيمة 12.05 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية، وهو أكبر مستوى مبيعات أسبوعية يتم رصده منذ منتصف مارس.

وقد شملت هذه الانسحابات النقدية كافة أحجام الشركات، حيث تم سحب 7.18 مليار دولار من صناديق الشركات الكبيرة، و1.86 مليار دولار من صناديق الشركات المتوسطة، بالإضافة إلى 555 مليون دولار من صناديق الشركات الصغيرة. وفي المقابل، ظهر تباين واضح في الأداء الجغرافي، إذ شهدت الصناديق الأوروبية تدفقات داخلة إيجابية بلغت 4.62 مليار دولار، بينما استمرت الصناديق الآسيوية في تسجيل تدفقات خارجة بقيمة 570 مليون دولار.

أما الأسواق الناشئة، فقد كانت الأكثر تضرراً من حيث الاستمرارية في النزيف المالي، حيث تخلى المستثمرون عن صافي 2.95 مليار دولار من صناديق الأسهم فيها للأسبوع الرابع على التوالي، مما يعكس حالة من عدم اليقين تجاه استقرار هذه الأسواق في ظل التقلبات النقدية العالمية. أما بالنظر إلى توزيع الاستثمارات على مستوى القطاعات، فقد برز قطاع التكنولوجيا العالمي كاستثناء وحيد، حيث استمر في جذب السيولة النقدية للأسبوع السابع على التوالي بصافي تدفقات داخلة بلغت 6.94 مليار دولار، مما يشير إلى إيمان المستثمرين بالنمو طويل الأمد لهذا القطاع رغم التحديات الراهنة.

وفي المقابل، شهد القطاعان المالي والصناعي تدفقات خارجة بلغت 2.8 مليار دولار و1.3 مليار دولار على التوالي، نتيجة المخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي. وفي سياق متصل، اتجه المستثمرون بقوة نحو الملاذات الآمنة والأدوات المالية الأقل مخاطرة، حيث جذبت صناديق السندات الأميركية استثمارات بقيمة 12.5 مليار دولار، كما سجلت صناديق سوق المال الأميركية تدفقات داخلة بقيمة 12.04 مليار دولار.

ولم يقتصر الأمر على السندات المحلية، بل امتد ليشمل صناديق السندات العالمية التي شهدت عمليات شراء صافية بقيمة 21.89 مليار دولار للأسبوع السابع توالياً. كما لم يغب الذهب والمعادن الثمينة عن المشهد، حيث جذبت تدفقات داخلة بلغت 2.34 مليار دولار، وهو ما يؤكد رغبة المستثمرين في التحوط ضد التضخم وتقلبات العملات، في حين شهدت صناديق السندات في الأسواق الناشئة سحوبات بقيمة 256 مليون دولار بعد سلسلة من المشتريات استمرت لستة أسابيع، مما يعيد رسم خارطة توزيع الأصول العالمية نحو السندات السيادية المضمونة والذهب





