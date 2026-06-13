الهروب إلى حقول الفن هو السبيل للخروج من حالة قاسية، والعودة إلى حياتنا الطبيعية.

لماذا ال هروب إلى حقول الفن ؟ لماذا لا نستعين بهذه التعويذة التي تنجيك من قساوة الواقع؟

كلنا يعيشون حياة باردة وعادية، وعندما نجد أنفسنا في دور معين، نتصور أننا نؤدي أداءً كافياً في أداء ذلك الدور، ولكن في الحقيقة، نجد أنفسنا في حالة توازن مع الدور الذي وجدنا أنفسنا فيه، ولكن هذا التوازن يغيب عنا أحياناً، ويكون الواقع واقعاً كابوسياً يخالف ما عشته من دعة وراحة بال، وهذا الواقع يؤدينا إلى أن نجد أنفسنا في حالة من القساوة التي لا نستطيع فيها أن نجد السبيل للخروج منها، وهذا هو السبب في أننا نحتاج إلى الهروب إلى حقول الفن، حيث يمكننا أن نجد السبيل للخروج من هذه الحالة القاسية، والعودة إلى حياتنا الطبيعية، ولكن هذه الحالة القاسية هي ما يجعلهم يفكرون في الهروب إلى حقول الفن، حيث يمكنهم أن يجدوا السبيل للخروج من هذه الحالة القاسية، ويعودوا إلى حياتهم الطبيعية، ولكن في الحقيقة، الهروب إلى حقول الفن هو السبيل للخروج من هذه الحالة القاسية، والعودة إلى حياتنا الطبيعية، ولكن هذا الهروب هو ما يجعلهم يفكرون في الهروب إلى حقول الفن، حيث يمكنهم أن يجدوا السبيل للخروج من هذه الحالة القاسية، ويعودوا إلى حياتهم الطبيعية، ولكن في الحقيقة، الهروب إلى حقول الفن هو السبيل للخروج من هذه الحالة القاسية، والعودة إلى حياتنا الطبيعية





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