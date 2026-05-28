هرمون الميلاتونين: وظيفته وتأثيراته على النوم والصحة

مقال شامل عن هرمون الميلاتونين، دوره في تنظيم النوم، العوامل المؤثرة في إفرازه، فوائده ومخاطر تناوله كمكمل غذائي، ونصائح لتحسين جودة النوم بشكل طبيعي.

ال ميلاتونين هو هرمون تفرزه الغدة الصنوبرية في الدماغ بصورة طبيعية، ويلعب دورًا محوريًا في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، التي تتحكم في دورة ال نوم والاستيقاظ. يتم إفراز ال ميلاتونين استجابةً للظلام، مما يساعد على تحفيز النعاس، بينما يثبط إفرازه عند التعرض للضوء.

هذا التوازن الدقيق ضروري للحفاظ على نمط نوم صحي. مع التقدم في العمر، تنخفض مستويات الميلاتونين بشكل طبيعي، مما قد يفسر زيادة مشاكل النوم لدى كبار السن. كما لوحظ انخفاض مستوياته لدى الأشخاص المصابين بمرض الخرف وبعض الاضطرابات العصبية، مما قد يساهم في تفاقم الأعراض المرتبطة بالنوم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التعرض للضوء الاصطناعي، خاصة في ساعات المساء، يمكن أن يعطل إنتاج الميلاتونين، حيث أن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب يثبط إفراز الهرمون، مما يؤدي إلى تأخر النوم أو الأرق. ومن أجل تحسين جودة النوم، يُنصح بتقليل استخدام هذه الأجهزة قبل النوم بساعة على الأقل، وتعريض النفس للضوء الطبيعي خلال النهار لدعم تنظيم الساعة البيولوجية.

من المهم التنبيه إلى أن تناول مكملات الميلاتونين يجب أن يتم بحذر وتحت إشراف طبي، خاصة عند استخدامها لعلاج اضطرابات النوم. الجرعات الزائدة قد تسبب آثارًا جانبية مثل النعاس الشديد وانخفاض درجة حرارة الجسم، مما قد يؤثر على القدرة على القيادة أو تشغيل الآلات. الجرعات المناسبة تختلف حسب العمر والحالة الصحية، وغالبًا ما تكون الجرعات المنخفضة (0.5-3 ملغ) كافية لتحفيز النوم دون آثار سلبية كبيرة. كما يجب الحذر من التفاعلات الدوائية مع بعض الأدوية مثل مميعات الدم أو مثبطات المناعة.

الدراسات حول فعالية الميلاتونين في علاج اضطرابات النوم متباينة، حيث أظهرت نتائج إيجابية في حالات مثل اضطراب النوم الناتج عن العمل بنظام الورديات أو اضطراب الرحلات الجوية الطويلة (Jet Lag)، ولكن الأدلة أقل وضوحًا بالنسبة للأرق المزمن. لذلك، ينبغي استشارة الطبيب قبل البدء بتناول المكملات، خاصة للأطفال والحوامل والمرضعات، حيث أن سلامة الاستخدام على المدى الطويل غير مؤكدة تمامًا.

بالإضافة إلى النوم، يدرس الباحثون أدوارًا أخرى محتملة للميلاتونين في الجسم، حيث يُعتقد أن له خصائص مضادة للأكسدة قد تساعد في حماية الخلايا من التلف، وبالتالي قد يكون له دور في دعم صحة الجهاز المناعي والوقاية من بعض الأمراض المزمنة. ومع ذلك، تبقى هذه الآثار قيد البحث، ولا ينبغي الاعتماد على الميلاتونين كعلاج لهذه الحالات دون أدلة كافية. في النهاية، يبقى النمط الصحي للنوم هو الأساس: الحفاظ على جدول نوم منتظم، بيئة نوم مظلمة وهادئة، وتجنب المنبهات والكافيين قبل النوم.

يمكن أن تكون مكملات الميلاتونين مفيدة كوسيلة مساعدة في بعض الظروف، ولكنها ليست بديلاً عن عادات النوم الجيدة. إذا كنت تعاني من مشاكل نوم مستمرة، فمن الأفضل استشارة أخصائي لتقييم حالتك وتحديد الأسباب الكامنة





