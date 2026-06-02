تغطية شاملة لأخبار كرة القدم تشمل استدعاء المهاجم الأسترالي تيتي ينجي لكأس العالم 2026، تفاصيل عن قميص بيليه من نهائي 1958 المعروض للبيع، تحضيرات إيران وإسبانيا للمونديال، وتوقعات مشاركة هالاند مع النرويج، واستعداد ليفربول لتعيين مدرب جديد.

تناقش هذه الأخبار عدة قضايا متعلقة بكرة القدم العالمية والمحلية. أولاً، يتطرق الخبر إلى استدعاء المهاجم الأسترالي الشاب تيتي ينجي ، الذي لعب في الدوريات اليابانية والإنجليزية والاسكتلندية والفنلندية، إلى تشكيلة أستراليا Participating في كأس العالم 2026 .

ينجي، الذي غادر أستراليا منذ حوالي خمس سنوات، عبر عن صدمته وفرحته بهذا الاستدعاء، مؤكداً رغبته في إثبات قدراته أمام جمهوره. تأتي هذه الاستدعاءة في ظل غياب شقيقه الأكبر كوسيني ينجي بسبب إصابة في الفخذ، مما حرمه من المشاركة لأول مرة في المونديال. من المتوقع أن يحظى تيتي بدعم صديقيه المقربين محمد توري ونيستوري إيرانكوندا، اللذين نشأ معهما في أديلايد.

وقد لعب ينجي مباراة نهائية دوري أبطال آسia مع فريقه السابق ماشيدا زيلفيا الياباني، حيث خسر أمام الأهلي السعودي، وقد تسبب في طرد مدافع الأهلي زكريا هوساوي. ثانياً، تتجه الأنظار إلى قميص بيليه الشهير من نهائي كأس العالم 1958، والذي من المقرر بيعه في مزاد بسوذبيز في نيويورك في يوليو المقبل، بقيمة متوقعة تصل إلى 6 ملايين دولار.

سيكون هذا القميص، الذي ارتداه بيليه وهو في السابعة عشرة من عمره وسجل به هدفين في الفوز على السويد 5-2، ثاني أغلى قميص كرة قدم يُباع في مزاد، بعد قميص مارادونا الشهير. بالإضافة إلى ذلك، يغطي الخبر تحضيرات المنتخب الإيراني للسفر من تركيا إلى إسبانيا ثم إلى المكسيك للمشاركة في كأس العالم 2026، فضلاً عن مخاوف تحضيرات المنتخب الإسباني المتعلقة بجاهزية اللاعبين مثل لامين يامال، وخطط المدرب الأوروغواياني مارسيلو بييلسا.

كما يسلط الضوء على العبء الذي سيحمله المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند Lead for منتخب بلاده participant in أول مباراة له في كأس العالم بعد انتظار دام 28 عاماً. وأخيراً، ذكر الخبر أن نادي ليفربول الإنجليزي دخل في مفاوضات مع المدرب الإسباني أندوني إيراولا لخلافة المدرب المقال أرنه سلوت





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