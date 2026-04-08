هدنة مؤقتة تحاول إخماد فتيل حرب إيران: أمريكا وإيران تتفقان على وقف الهجمات

في تطورات متسارعة، أعلنت الولايات المتحدة وإيران عن اتفاق على وقف الهجمات المتبادلة لمدة أسبوعين، تزامنا مع تصاعد التوتر في المنطقة، وتصدي السعودية لصواريخ، وقصف إسرائيلي في لبنان

في تطور مفاجئ، وقبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ل إيران ، أعلنت كل من واشنطن وطهران عن اتفاق على تعليق الهجمات المتبادلة لمدة أسبوعين. يأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد التوتر في المنطقة، والذي شهد خلال الساعات الأخيرة وساطات مكثفة وجهود دبلوماسية حثيثة لتجنب اندلاع حرب شاملة. وبموجب هذا الاتفاق، ستُجرى مفاوضات بين الولايات المتحدة و إيران ، تستضيفها باكستان ابتداءً من يوم الجمعة المقبل، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الأزمة.

أكد الجانبان على أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحًا وآمنًا للملاحة خلال فترة الهدنة، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية ومراعاة القيود التقنية. وقد أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدور باكستان في التوصل إلى هذا الاتفاق، مشيرًا إلى موافقته عليه بشرط موافقة إيران على فتح مضيق هرمز بشكل كامل وآمن وفوري. وفي المقابل، أعلنت طهران أنها ستضمن حرية الملاحة في المضيق. \تزامنت هذه التطورات مع تصاعد التوتر على جبهات أخرى، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وذلك بعد ساعات من إعلان ترامب تعليق الهجمات. في الوقت نفسه، شنت إسرائيل غارة جوية على مدينة صيدا في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية. وفي سياق متصل، تصدت الدفاعات الجوية السعودية لخمسة صواريخ باليستية أطلقت باتجاه المنطقة الشرقية، وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية. هذه الأحداث المتسارعة تعكس مدى تعقيد الأوضاع في المنطقة، وتشير إلى أن الهدنة المعلنة قد تكون هشة، وأن التوتر لا يزال قائمًا على الرغم من جهود التهدئة.\من ناحية أخرى، تواصلت الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة، حيث عقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان محادثات مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، ونائب رئيس الوزراء الباكستاني وزير الخارجية محمد إسحاق دار، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة. هذه اللقاءات تؤكد على أهمية التنسيق الإقليمي والتعاون في مواجهة التحديات الأمنية. في الوقت نفسه، شهدت نيويورك احتجاجات ضد العمليات العسكرية الأمريكية في إيران، مما يعكس القلق الدولي إزاء تصاعد التوتر في المنطقة. ويبدو أن الأوضاع في المنطقة تتجه نحو مرحلة جديدة من التوتر، تتطلب حذرًا شديدًا وجهودًا مضاعفة للحفاظ على الاستقرار وتجنب التصعيد





aawsat_News / 🏆 16. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

إيران الولايات المتحدة هدنة صواريخ لبنان

المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين