بدء سريان هدنة إنسانية في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح، مع استمرار التوتر وتبادل الاتهامات بين الطرفين. تتزامن الهدنة مع تعثر محادثات السلام وجهود الوساطة الدولية. كما يتضمن التقرير معلومات عن الأوضاع الصحية للرئيس الأمريكي السابق ترامب، والتوترات المستمرة بين إيران وإسرائيل، ونجاح الوساطة القطرية بين حماس وإسرائيل.

بدأت ال هدنة الإنسانية التي أعلنتها روسيا في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح ، والتي دخلت حيز التنفيذ بعد ظهر اليوم السبت. وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عن تسجيل ضربات بطائرات مسيّرة من نوع إف بي في، وذلك في تقرير نشر على فيسبوك. تستمر هذه ال هدنة لمدة 36 ساعة، أي حتى منتصف ليل الأحد الاثنين بالتوقيت المحلي. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر يوم الخميس الماضي بوقف إطلاق النار لمناسبة الفصح، وذلك بعد أكثر من أسبوع على اقتراح نظيره الأوكراني عبر منصة إكس.

أعلنت أوكرانيا أنها ستلتزم بوقف إطلاق النار وسترد بالمثل، مؤكدة أن عدم شنّ روسيا غارات جوية أو برية أو بحرية يعني عدم ردّها. وأضافت أوكرانيا أنها ترى في وقف إطلاق النار في عيد القيامة بداية محتملة لتحرك حقيقي نحو السلام، وأنها قدمت مقترحًا بهذا الشأن. \جاء وقف إطلاق النار المؤقت في ظل تعثر المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء النزاع المستمر، والذي طغت عليه في الأسابيع الأخيرة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها في الشرق الأوسط والعالم. وقبل سريان الهدنة، شهدت الأيام الأخيرة تبادل أسرى بين الطرفين، وضربات بالمسيّرات خلال الليل. فقد أطلقت روسيا ليل الجمعة السبت ما لا يقل عن طائرات مسيّرة على الأراضي الأوكرانية، وتكبّدت منطقة أوديسا الواقعة في جنوب البلاد خسائر كبيرة، حيث أفادت السلطات بمقتل شخصين وتضرر بنية تحتية مدنية. وعلى الجانب الآخر، تسببت ضربات بمسيرات أوكرانية في اندلاع حريق في مستودع نفطي وألحقت أضرارا بمبان سكنية في منطقة كراسنودار جنوب روسيا، وفق السلطات. كما قُتلَ أربعة أشخاص في ضربة بالطيران المسير الأوكراني على الجزء الذي تحتله روسيا من منطقة دونيتسك. شهدت الأيام السابقة للهدنة عمليات تبادل أسرى، حيث تم تبادل أسير حرب لكل منهما بحسب وزارة الدفاع الروسية، ضمن أحد مجالات التعاون القليلة بين الجانبين منذ بدء الحرب قبل أربع سنوات. وأعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها قادت جهود الوساطة في عملية التبادل هذه، كما العديد من سابقاتها، وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن شكرها لروسيا والمجتمعات اليهودية والمسلمة في ألمانيا على جهودهم. \في سياق آخر، أظهرت نتائج الفحص الطبي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي خضع له مؤخرًا، خسارته لنحو 9 كغم. وأعلن طبيبه أن الرئيس يتمتع بصحة ممتازة، على الرغم من وجود بعض التشوهات الطفيفة. وفي منطقة الشرق الأوسط، استمرت التوترات بين إيران وإسرائيل، حيث جاء الهجوم الإيراني على إسرائيل ورد الدولة العبرية في حدود المتوقع، وفقًا لمحللين ألمان وأوروبيين. في سياق متصل، نجحت قطر في الوساطة لتحقيق اتفاق هدنة بين حماس وإسرائيل، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب نجاح الدبلوماسية القطرية في العمل وسط صراع معقد. هذه التطورات المتزامنة تعكس المشهد السياسي المعقد والمتشابك على الساحة العالمية، حيث تتداخل القضايا الأمنية والإنسانية والدبلوماسية، مما يتطلب تضافر الجهود لإيجاد حلول سلمية ومستدامة





