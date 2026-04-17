هدنة عشرية بين لبنان وإسرائيل: عودة محدودة للنازحين وسط خروقات وتحذيرات

بدأت عدسات RT برصد عودة محدودة للسكان إلى الضاحية الجنوبية لبيروت مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ لمدة عشرة أيام. ورغم الاحتفالات الأولية، استمرت الخروقات الإسرائيلية، مما دفع الجيش اللبناني إلى دعوة المواطنين للتريث في العودة، بينما وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرات للسكان. كشف مسؤول أمريكي عن دور نائب الرئيس في التوسط للاتفاق الذي يمهد لمفاوضات سلام، وسط انتقادات إسرائيلية للاتفاق.

مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و إسرائيل حيز التنفيذ لمدة عشرة أيام، بدأت عدسات RT برصد عودة تدريجية للسكان إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. ورغم أن الهدنة دخلت حيز التنفيذ في منتصف الليل، إلا أن الساعة الأولى شهدت إطلاق قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في بعض المناطق، فيما يبدو أنها احتفالات بانتهاء القتال، وتجمع المواطنون عند مداخل الضاحية استعدادًا للعودة إلى منازلهم التي اضطروا لمغادرتها.

على الجانب الآخر، أصدرت قيادة الجيش اللبناني بياناً دعت فيه المواطنين إلى التحلي بالصبر والتريث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية، وذلك في ظل تسجيل عدد من الخروقات لاتفاق الهدنة. وأشار البيان إلى تسجيل اعتداءات إسرائيلية متكررة، بالإضافة إلى قصف متقطع استهدف عدداً من القرى اللبنانية. وفي سياق متصل، وجه الجيش الإسرائيلي تحذيراً لسكان الجنوب اللبناني، داعياً إياهم إلى عدم العودة إلى مناطقهم، مؤكداً أن قواته لا تزال متمركزة في مواقعها جنوب لبنان. كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، لعب دوراً محورياً في التوسط لعقد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وبحسب ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن هذا الاتفاق سيستمر لمدة عشرة أيام، ويمهد الطريق لمفاوضات قد تؤدي إلى اتفاق سلام دائم. وقد نشرت وزارة الخارجية الأمريكية نص الاتفاق، الذي يهدف إلى تهدئة الأوضاع المتأزمة. تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات، حيث أعلن الجيش اللبناني فجر الجمعة تسجيل عدد من الخروقات الإسرائيلية منذ بدء سريان الهدنة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استمر على بلدتي الخيام ودبين، وذلك رغم مرور وقت على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وفي رد فعل على إطلاق قذائف من قبل حزب الله اللبناني باتجاه بلدات الشمال، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن هجمات على منصات إطلاق القذائف الصاروخية. وقد أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن موافقته على وقف إطلاق النار، بهدف مواصلة مناقشة اتفاق سلام مع لبنان ونزع سلاح حزب الله، مشيراً إلى تغيير في موازين القوى في لبنان. من جهة أخرى، انتقد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ورؤساء مجالس المستوطنات الإسرائيلية على الحدود مع لبنان، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. كما هاجم رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت الاتفاق، معتبراً أنه يأتي نتيجة "عجز" حكومة نتنياهو عن تحويل الانتصارات العسكرية إلى مكاسب سياسية. تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستمر فيه الغارات الإسرائيلية المكثفة على لبنان، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا بين قتلى وجرحى. هذه الأحداث تشير إلى استمرار تعقيد الأوضاع في المنطقة، والتحديات التي تواجه تحقيق سلام مستدام.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الشرطة البولندية: اقتياد صحفيي RT France الموقوفين إلى محكمةأعلن مسؤول أمني بولندي أن مراسل قناة RT الناطقة بالفرنسية (RT France) دافيد خليفة ومصورها جوردي ديموري اللذين تم توقيفهما سابقا في بولندا، جرى اقتيادهما إلى محكمة مدينة سوكولكا.

Read more »

RT ترد على تصريح المفوض الأوروبي حول قناتها الجديدة في ألمانياوصفت الخدمة الصحفية لشبكة RT ممارسات رئيس هيئة الرقابة على الإعلام الأوروبي توبياس شميد بأنها 'مخزية'، حيث طعن في شرعية بث RT في ألمانيا، وقال إنها 'مزعجة'.

Read more »

قوات الأمن السودانية تعتدي بالضرب على مصور RTأفاد مراسل RT في السودان مساء الخميس بأن قوات الأمن السودانية اعتدت بالضرب على مصور RT متوكل عيسى.

Read more »

بعد حظر بث القناة في الاتحاد الأوروبي.. مذيعة RT France تودع المشاهدين (فيديو)توقفت رسميا يوم الأربعاء قناة RT France عن البث في أوروبا بعد إعلان الاتحاد حظر قناة RT ووكالة 'سبوتنيك' الروسيتين في دول الاتحاد الأوروبي.

Read more »

مارغريتا سيمونيان: 'RT كما الهيدرا فبينما تقطع رأسا ينمو في نفس اللحظة رأس آخر'استشهدت رئيسة تحرير شبكة RT ووكالة 'روسيا سيغودنيا' مارغريتا سيمونيان برأي أحد الخبراء في حصار RT، حيث قال إن RT تشبه 'الهيدرا، فبينما تقطع رأسا ينمو في نفس اللحظة رأس آخر'.

Read more »

منصة 'تيك توك' تحظر حسابات RT Arabic وRT Online (صورة)أقدمت منصة التواصل الاجتماعي 'تيك توك' على حظر حسابات RT Arabic وRT Online و RT Arabic Newsroom، في إطار حملة أمريكية لإسكات شبكة RT ومنع وصولها إلى ملايين المتابعين حول العالم.

Read more »