هدنة عيد الفصح في أوكرانيا: تبادل أسرى وهجمات مسيرات وسط ترقب لردود الأفعال

تشهد أوكرانيا وروسيا توتراً متصاعداً مع تبادل الأسرى وضربات جوية، تزامناً مع استعداد البلدين لهدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب، مع تأكيد أوكرانيا على التزامها بوقف إطلاق النار والرد بالمثل على أي انتهاكات روسية. تتضمن الأحداث أيضاً عمليات عسكرية في شمال الأطلسي، وتطورات انتخابية في المجر، وحادثة طعن في فرنسا، ودعوى قضائية ضد الأمير هاري.

تستعد الساحة الأوكرانية والروسية لوقف مؤقت لإطلاق النار بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي، الذي يحل يوم السبت. وسبق هذا الوقف تبادل للأسرى وضربات جوية بالمسيرات، مما يعكس تعقيد الصراع المستمر. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تبادل 175 أسير حرب مع أوكرانيا ، في بادرة تعاون محدودة في خضم الحرب. وفي تطور دراماتيكي، شنت روسيا ما لا يقل عن 160 هجوماً بطائرات مسيرة على أوكرانيا خلال ليلة الجمعة والسبت، مما أسفر عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالبنية التحتية، وخاصة في مناطق أوديسا ودونيتسك.

من جانبها، اتهمت أوكرانيا روسيا بشن هجمات بطائرات مسيرة على أراضيها، مما أدى إلى مقتل وجرح مدنيين، وتدمير للبنية التحتية. وأشارت السلطات إلى أن هذه الهجمات استهدفت مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك المناطق الجنوبية والشرقية، وأحدثت أضراراً كبيرة في المناطق المدنية. في غضون ذلك، أعلن الكرملين عن هدنة مؤقتة لمدة 32 ساعة، تبدأ من الساعة الرابعة بعد الظهر (بتوقيت موسكو) يوم السبت، وتنتهي في نهاية يوم الأحد. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التزام بلاده بوقف إطلاق النار، مع الإشارة إلى أن أوكرانيا سترد بالمثل على أي انتهاكات روسية. هذه الخطوة تأتي في ظل تزايد التوترات وتوقع كييف لضغوط دبلوماسية وعسكرية مع نشر القوات الروسية الاستراتيجية على الخطوط الأمامية. من جهة أخرى، يشهد العالم تطورات أخرى، منها قيام بريطانيا والنرويج بقيادة عملية عسكرية لردع الغواصات الروسية في شمال المحيط الأطلسي، وذلك في إطار جهود تعزيز الأمن الإقليمي. كما تشهد المجر انتخابات تثير اهتماماً أوروبياً كبيراً، حيث يواجه رئيس الوزراء فيكتور أوربان تحدياً من منافسه بيتر ماجيار. وفي سياق مختلف، شهدت فرنسا حادثة طعن مأساوية في مدرسة غرب البلاد، حيث أقدم تلميذ على طعن زميلته، مما استدعى تدخل الشرطة. بالإضافة إلى ذلك، رفعت جمعية خيرية أسسها الأمير هاري دعوى تشهير ضده في المحكمة العليا بلندن، في تطور يسلط الضوء على الخلافات الداخلية داخل المؤسسة الخيرية





