هجوم مسلح على القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول والشرطة تحيّد المهاجمين

أعلنت وزارة الداخلية التركية عن هجوم مسلح على مبنى القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، مع تحييد ثلاثة مسلحين وإصابة اثنين من ضباط الشرطة. التحقيقات الأولية تشير إلى صلة أحد القتلى بتنظيم إرهابي، بينما تحقق السلطات في دوافع الهجوم وملابساته.

أعلنت وزارة الداخلية التركية عن وقوع هجوم مسلح على مبنى القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول ، حيث ردت الشرطة على الهجوم بشكل فوري، وتم تحييد ثلاثة مسلحين. وأكدت الوزارة إصابة اثنين من ضباط الشرطة بجروح طفيفة، دون وجود خطر على حياتهما. وأفادت التحقيقات الأولية أن المهاجمين قدموا إلى إسطنبول بعد استئجار سيارة من مدينة إزميت. \كشفت التحقيقات عن هويات المهاجمين، حيث تبين أن أحد القتلى يدعى 'يونس إ. س.' مرتبط بتنظيم إرهاب ي يستغل الدين، فيما تبين أن المصابين 'أونور ج.' و'أنس ج.

' شقيقان، ولدى أحدهما سجل متعلق بالمخدرات. كما رصدت الوزارة تواصلًا رقميًا مكثفًا بين الإرهابيين الثلاثة، ولا تزال التحقيقات مستمرة مع المصابين. وفي سياق متصل، أعلن وزير العدل التركي، أقن غورلك، عن بدء النيابة العامة في إسطنبول تحقيقًا في الحادث، مشيرًا إلى تكليف نائب المدعي العام واثنين من المدعين بالإشراف على التحقيق، مع بدء الفحوصات الميدانية في موقع الحادث. وأكد غورلك أن التحقيق يُجرى بدقة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، وأن الجهود متواصلة لكشف جميع ملابسات الحادث. وقد أظهر مقطع فيديو شرطيًا يحتمي بينما تتردد أصوات طلقات نارية، وشوهد شخص مغطى بالدماء في موقع الحادث.\من جهة أخرى، أفادت مصادر دبلوماسية بأن مبنى القنصلية الإسرائيلية غير مستخدم حاليًا، وليس به أي موظفين دبلوماسيين منذ عامين ونصف. هذا يشير إلى أن الهجوم لم يستهدف بالضرورة موظفي القنصلية أو فعاليات دبلوماسية، بل قد يكون له دوافع أخرى سيتم الكشف عنها في سياق التحقيقات الجارية. يعكس الحادث التوتر الأمني المستمر في المنطقة، ويدعو إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول المؤسسات الدبلوماسية. كما يسلط الضوء على أهمية التعاون الأمني بين الأجهزة المختصة لكشف الخلايا الإرهابية ومنع وقوع هجمات مماثلة في المستقبل. وتستمر السلطات التركية في جمع الأدلة وتقييم المعلومات لتحديد أهداف المهاجمين، وتتبع أي صلات محتملة لهم بتنظيمات إرهابية أخرى. هذا التحقيق يعتبر بالغ الأهمية لتحديد نطاق التهديد الأمني وتقييم المخاطر المحتملة على الأمن القومي التركي





