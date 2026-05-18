هجوم مسلح يستهدف مركزاً إسلامياً في سان دييغو واستنفار أمني واسع في الولايات المتحدة

تعرض مركز إسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا لهجوم مسلح أسفر عن سقوط قتلى، مما أدى إلى تحرك أمني مكثف وتأهب في عدة مدن أمريكية، وسط إدانات واسعة وتحذيرات من تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا.

شهدت مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا حادثة مأساوية هزت الرأي العام الأمريكي، حيث استهدف هجوم مسلح مركزاً إسلامياً في المدينة، مما أدى إلى حالة من الذعر والاستنفار الأمني الشامل.

بدأت الواقعة عندما تلقت إدارة شرطة سان دييغو بلاغات عاجلة تفيد بوجود مسلح يطلق النار داخل وخارج المركز، مما دفع السلطات إلى استنفار قواها الأمنية بشكل فوري. وقد هرع ما يقرب من مائة ضابط من قوات إنفاذ القانون إلى الموقع، حيث وجدوا عند وصولهم ثلاثة أشخاص فارقوا الحياة في المنطقة الخارجية للمركز، وهو ما استدعى تدخلاً تكتيكياً سريعاً من قبل القوات التي اضطرت إلى اقتحام أبواب المبنى وتفتيش جميع الغرف لضمان سلامة الموجودين وتأمين المكان بالكامل.

وقد شارك عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي في عمليات المسح والتقييم الميداني، مؤكدين أن الوضع كان متغيراً للغاية ويتطلب دقة عالية في التعامل مع الأدلة الجنائية في موقع الحادث. من جانبه، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذه الحادثة خلال فعالية رسمية في البيت الأبيض، حيث صرح للصحفيين بأنه تلقى معلومات أولية حول تفاصيل الهجوم على المسجد، ووصف الموقف بأنه وضع مروع للغاية.

وأكد الرئيس أن إدارته تتابع التطورات عن كثب، مشيراً إلى أن هناك إحاطات إعلامية وأمنية مستمرة يتم تقديمها له حول ملابسات الحادثة، وأوضح أنه سيعود لدراسة كافة التفاصيل بدقة بالغة للوقوف على أسباب هذا الاعتداء. وفي سياق متصل، كشف قائد شرطة سان دييغو، سكوت وال، في مؤتمر صحفي عن تفاصيل صادمة، حيث عثر الضباط على جثتي رجلين داخل سيارة كانت متوقفة في منتصف الشارع بالقرب من المركز الإسلامي، ويُعتقد أن هذين الرجلين هما من نفذا عملية إطلاق النار.

وأشار وال إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد التوقيت الدقيق للعملية والدوافع التي أدت إلى ارتكاب هذه الجريمة البشعة، مؤكداً أن النتائج النهائية ستظهر خلال الأيام القليلة القادمة. وعلى صعيد أوسع، أدى هذا الهجوم إلى حالة من التأهب الأمني في عدة مدن أمريكية كبرى، حيث أعلنت إدارات الشرطة في نيويورك وواشنطن ولوس أنجلوس عن تعزيز وجودها الأمني المكثف حول المساجد ودور العبادة الأخرى.

ورغم تأكيد هذه الإدارات عدم وجود تهديدات محددة أو معلومات استخباراتية تشير إلى هجمات وشيكة، إلا أنها شددت على أن هذه الإجراءات تأتي من باب الاحتياط والوقاية لضمان حماية المصلين ومنع وقوع أي حوادث مشابهة في ظل حالة التوتر السائدة. وفي سياق ردود الفعل الحقوقية، أدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) هذا العمل العنيف بشدة، حيث أعربت المديرة التنفيذية لفرع المجلس في سان دييغو عن حزنها العميق، مؤكدة أن قلوبهم مع جميع المتضررين من هذا الهجوم.

وشددت في تصريحاتها على أنه لا ينبغي لأي إنسان أن يشعر بالخوف على حياته أو سلامته الشخصية أثناء أداء الصلاة أو طلب العلم في مدرسة، داعية المجتمع إلى التكاتف والدعاء للمتضررين. كما لفت مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إلى أن هذه الحادثة ليست مجرد واقعة معزولة، بل تأتي في سياق تقارير حقوقية تشير إلى ارتفاع مستمر في عدد الشكاوى المتعلقة بالتحيز والتمييز ضد المسلمين في مختلف الولايات الأمريكية.

وأوضح التقرير أن هناك نمطاً متصاعداً من ظاهرة الإسلاموفوبيا أو رهاب الإسلام، التي باتت تؤثر بشكل مباشر على حياة المجتمعات المسلمة في الولايات المتحدة، مما يتطلب تدخلاً جاداً من السلطات لتعزيز قيم التسامح ومكافحة خطاب الكراهية الذي يغذي مثل هذه العمليات الإجرامية. إن هذا الهجوم يعيد إلى الواجهة التحديات التي تواجهها الأقليات الدينية في مواجهة العنف المسلح والتمييز العرقي والديني، ويسلط الضوء على ضرورة توفير حماية قانونية وأمنية فعالة لجميع دور العبادة دون استثناء لضمان العيش المشترك في سلام





