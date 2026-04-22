هجوم بطائرات مسيّرة يستهدف قاعدة لحزب الحرية الكردستاني في أربيل

تعرضت قاعدة عسكرية تابعة لحزب الحرية الكردستاني في محافظة أربيل لهجوم بطائرات مسيّرة، مما أسفر عن إصابة ثلاثة مقاتلين. يأتي الهجوم في ظل توترات إقليمية مستمرة واتهامات متبادلة بين إيران والمجموعات الكردية المعارضة.

أفاد حزب الحرية الكردستاني ، في بيان رسمي صدر فجر الأربعاء، عن تعرض إحدى قواعده العسكرية في محافظة أربيل لهجوم نفذته طائرات مسيّرة. وأوضح الحزب أن الهجوم وقع تحديدًا في الساعة 01:24 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، مستخدمًا أربع طائرات مسيّرة.

وأشار البيان إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة من مقاتلي الحزب بجروح متفاوتة، مؤكدًا أن الإصابات ليست خطيرة. وألقى الحزب باللوم في تنفيذ الهجوم على جهات لم يتم تحديدها بشكل قاطع، لكنه اعتبره جزءًا من سلسلة استهدافات مستمرة لمجموعات المعارضة الكردية الإيرانية المنتشرة في مناطق مختلفة من شمال العراق على مدار السنوات الماضية.

هذا الهجوم يأتي في توقيت حساس، بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استمرار الهدنة مع إيران، والتي بدأت في الثامن من أبريل بعد فترة توتر استمرت حوالي 40 يومًا، وشهدت تداعياتها امتدادًا إلى الأراضي العراقية وإقليم كردستان. خلال فترة التوتر السابقة، تعرضت مواقع تابعة لمجموعات معارضة إيرانية كردية في شمال العراق لعدة ضربات جوية باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة مقاتلين، وفقًا لمصادر من المعارضة.

وعلى الرغم من إعلان الهدنة، تشير التقارير إلى استمرار وقوع هجمات متفرقة، حيث قُتل أربعة أشخاص على الأقل في الأسبوع الماضي نتيجة ضربات استهدفت مواقع كردية معارضة. وفي هذا السياق، دعا حزب الحرية الكردستاني إلى توفير حماية فعالة لإقليم كردستان وقوات البيشمركة خلال فترة وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هذه المسؤولية تقع بشكل أساسي على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الرئيس دونالد ترامب بشكل خاص.

وأعرب الحزب عن استيائه من موقف واشنطن، مشيرًا إلى أنه لا يمكن اعتبار الأكراد حلفاء في أوقات الحرب ثم التخلي عنهم والمكتفي بالمراقبة في أوقات السلم بينما تتعرض مناطقهم للهجمات. هذا الموقف يعكس قلقًا عميقًا لدى الأكراد من عدم وجود ضمانات كافية لحمايتهم في ظل التوترات الإقليمية المستمرة. تتهم إيران بشكل متكرر المجموعات الكردية المعارضة النشطة في شمال العراق بالضلوع في تنفيذ هجمات داخل أراضيها، وبالتعاون مع أطراف خارجية، بما في ذلك إسرائيل ودول غربية.

إلا أن هذه الجماعات تنفي بشدة هذه الاتهامات. وفي المقابل، شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا في الهجمات الإيرانية على مواقع هذه الجماعات داخل إقليم كردستان، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها. وفي فبراير الماضي، أعلنت خمس جماعات كردية إيرانية معارضة عن تشكيل تحالف سياسي يهدف إلى تحقيق تغيير جذري في النظام الحاكم في طهران، والدفع باتجاه تحقيق حق تقرير المصير للأكراد في إيران. هذا التحالف يعكس تصاعدًا في المطالب الكردية بالاستقلال أو بالحكم الذاتي الموسع في إيران.

وتأتي هذه التطورات في ظل سياق إقليمي معقد يشهد صراعات وتوترات مستمرة، مما يزيد من المخاوف بشأن مستقبل الأكراد في العراق وإيران. ويتطلب الوضع الحالي تدخلًا دوليًا فعالًا لضمان حماية المدنيين ومنع تصعيد العنف في المنطقة. كما يتطلب حوارًا بناءً بين الأطراف المعنية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع وتحقيق حلول مستدامة





