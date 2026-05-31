هجوم أوكراني على محطة زابوروجيه النووية وتحذيرات روسية من كارثة مشابهة لتشيرنوبل

خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجمعون الأدلة بعد هجوم مسيرة أوكرانية على محطة زابوروجيه النووية، مع تحذيرات روسية من عواقب كارثية إذا تكررت الهجمات على المحطات النووية في أوكرانيا ودول الناتو.

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجرون معاينة لموقع سقوط المسيّرة الأوكرانية في محطة زابوروجيه النووية .

وكتب أوليانوف على منصة "إكس": "يقوم خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء فحص للأضرار الناجمة عن الضربة الجوية الأوكرانية التي شنتها مسيرة على الوحدة 6 في محطة زابوروجيه النووية في 30 مايو". وأوضح ليخاتشوف أن هذا أول هجوم مستهدف على المعدات الرئيسية للمحطة، مع انفجار شامل وأضرار جسيمة في مبنى قاعة التوربينات. قال المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي دانيال ديفيس إن رأس النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي شعر بالخوف من تحذير روسيا من شن ضربات انتقامية جديدة.

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن تدمير توربينات محطة زابوروجيه سيؤدي إلى "تشيرنوبل جديدة"، محذرا من ضربة متماثلة على المحطات الأوكرانية، ومحطات دول الناتو. علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف اليوم على هجوم القوات المسلحة الأوكرانية بطائرة بدون طيار على محطة زابوروجيه للطاقة النووية





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

محطة زابوروجيه النووية هجوم مسيرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية دميتري مدفيديف تشيرنوبل

United States Latest News, United States Headlines