هجوم مستوطنين واسع على قرية جالود جنوب نابلس.. اقتحام منازل وإحراقها

اقتحم مستوطنون إسرائيليون قرية جالود جنوب نابلس، واعتدوا على السكان وأحرقوا منازلهم، مما أدى إلى إصابات واعتقالات. يأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد العنف الاستيطاني في الضفة الغربية.

شهدت قرية جالود جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، هجوما واسعا من قبل عشرات المستوطنين الإسرائيليين، حيث اقتحموا عددا من المنازل الفلسطينية واعتدوا على السكان بالضرب والتكسير.

وقد أجبر المستوطنون عائلة الطوباسي على الرحيل من منزلها بعد إحراقه والاعتداء عليهم، في ظل تصاعد الاعتداءات التي تعيشها العائلة منذ عشرة أيام. وأكد رئيس مجلس قروي جالود، رائد الناصر، أن الاستيطان في القرية يعود إلى عام 1975، وأن عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية قد وصل إلى عشرة، مع العمل على إنشاء بؤرتين جديدتين. وأشار إلى أن الأهالي يتعرضون لهجمات متواصلة، وأن المستوطنين يهدفون إلى إخراج العائلات من منازلهم وأراضيهم للسيطرة على المنطقة.

وقد تسبب الهجوم في إلحاق أضرار بعدد من المنازل وإحراق غرفة زراعية ومخزن، وإصابة عدد من المواطنين بجروح ورضوض. ووصف الناشط بشار القريوتي ما يجري في جالود بأنه 'إجرام يومي'، مؤكدا أن الأهالي يتعرضون لهجمات وتطرف غير مسبوق، خاصة في قرى جالود وقصرة وترمسعيا والمغيّر. وأشار إلى أن عائلة الطوباسي تواجه 'إجراما كبيرا'، حيث يتعرضون لمضايقات وهجمات متكررة، وإقامة بؤرة استيطانية قرب منزلهم، ورغم ذلك ظلوا في منازلهم حتى اليوم، حيث أحرق المستوطنون المنزل وهدموا جزءا منه لاحتلاله.

وأكد القريوتي أن هذا الهجوم يشكل 'سابقة خطيرة' حيث يحتل المستوطنون منازل الفلسطينيين ويشعلون النار فيها والناس بداخلها. وقد تعاملت فرق الإسعاف مع 15 إصابة في جالود، بينهم نساء وأطفال، جراء تعرضهم للضرب بالحجارة والعصي. ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد المخاوف من اتساع اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وتحذيرات فلسطينية من تداعياتها على المدنيين. ويذكر أن حوالي 750 ألف مستوطن إسرائيلي يقيمون في الضفة الغربية، وأن عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية يبلغ 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية.

ومنذ أكتوبر 2023، أسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة عن مقتل ما لا يقل عن 1154 فلسطينيا وإصابة حوالي 11750 آخرين، واعتقال قرابة 22 ألف شخص. وتشمل هذه الاعتداءات تخريب الممتلكات وإحراق المنازل وتهجير السكان وتوسيع النشاط الاستيطاني، مما يثير مخاوف فلسطينية من ضم فعلي لأجزاء من الضفة الغربية. هذا الهجوم يمثل تصعيدا خطيرا في العنف المستمر الذي يعاني منه الفلسطينيون في الضفة الغربية، ويؤكد الحاجة الملحة إلى حماية المدنيين ووقف الاستيطان غير القانوني.

إن استمرار هذه الاعتداءات يهدد بانهيار أي جهود سلام مستقبلية ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة. يجب على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الفلسطينيين في العيش بأمان وكرامة في أرضهم





