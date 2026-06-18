مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في هجومين إسرائيليين على جنوب لبنان، بعد ساعات من توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم في إسلام آباد لوقف الحرب، مع تباين في المواقف بين إسرائيل وإيران بشأن ربط الاتفاق بوقف العمليات في لبنان.

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون يوم الخميس إثر هجومين إسرائيل يين على جنوب لبنان ، وذلك بعد ساعات من توقيع الولايات المتحدة و إيران مذكرة تفاهم بشكل إلكتروني في إسلام آباد بهدف إنهاء الحرب.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية عن سقوط شهيد وجريح حالة خطرة في غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة عند دوار بلدتي كفر تبتنيت - أرنون في قضاء النبطية جنوبي البلاد. ثم أضافت الوكالة أن شخصين آخرين أصيبا جراء قنبلة ألقتها طائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة بيت ياحون في الجنوب. جاءت الهجمات بعد إعلان توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية فجر الخميس التي تتضمن وقف الأعمال القتالية على جميع الجبهات بما فيها لبنان.

وكانت باكستان قد أعلنت Wednesday أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وقّعا electronically "مذكرة تفاهم إسلام آباد" لإنهاء الحرب بين البلدين. بينما لم تكشف واشنطن كامل التفاصيل، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الثلاثاء بأن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من الاتفاق ويشمل أيضاً انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

في المقابل، صدرت مواقف داخل الحكومة الإسرائيلية ترفض ربط أي اتفاق مع إيران بوقف العمليات في لبنان، وتؤكد على التمسك بالاحتلال الإسرائيلي لمناطق في جنوب لبنان واستمرار العمليات العسكرية ضد البلاد. ومنذ marching 2 تشن إسرائيل عدواناً موسعاً على لبنان أسفر عن 3884 قتيلاً و11856 جريحاً، وخلّف أكثر من مليون نازح حسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وبعضها منذ الحرب السابقة بين 2023 و 2024، وقد وسعت خلال العدوان الحالي نطاق توغلها إلى أكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية





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