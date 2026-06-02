هجوم روسي مكثف على كييف بالصواريخ والطائرات المسيرة يسبب حرائق ويدفع السكان إلى الملاجئ

شنت روسيا فجر الثلاثاء هجوماً مكثفاً على العاصمة الأوكرانية كييف باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مما أدى إلى سقوط حطام في مناطق سكنية واندلاع حرائق في عدة مواقع. وأدى الهجوم إلى استنفار أجهزة الدفاع الجوي الأوكرانية، وصرح مسؤولون بوقوع إصابات وأضرار مادية. وتأتي هذه الهجوم في إؤول رد روسي على هجوم سابق بطائرات مسيرة استهدف مناطق داخل روسيا، وتندرج ضمن استراتيجية موسكو المعلنة لضرب أهداف عسكرية ومراكز صنع القرار في كييف.

تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف، فجر الثلاثاء، لهجوم روسي مكثف بالصواريخ و الطائرات المسيرة ، مما أدى إلى اندلاع حرائق في عدة مناطق ودفع السلطات إلى مطالبة السكان بالتوجه فوراً إلى الملاجئ.

أفاد رئيس إدارة مدينة كييف، فيتالي كليتشكو، باندلاع حريق في مبنى غير سكني في حي بوديل، كما اشتعلت النيران في مبنى سكني مكون من تسعة طوابق بعد سقوط حطام صواريخ على سطحه. وأكد رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة أن روسيا هاجمت المدينة بصواريخ بالستية، بينما دوت صفارات الإنذار وانفجارات عدة في أنحاء كييف مع استمرار عمل أنظمة الدفاع الجوي.

كان كليتشكو قد حذر في وقت سابق من احتمال تعرض البلاد لهجوم روسي واسع النطاق، داعيا السكان إلى التعامل بجدية مع الإنذارات الجوية. وتأتي هذه الهجمات بعد أيام من إعلان موسكو عزمها تنفيذ ضربات "ممنهجة" ضد أهداف عسكرية ومراكز صنع القرار في كييف،رداً على هجوم بطائرات مسيرة اتهمت روسيا أوكرانيا بالوقوف خلفه. وتشكل هذه التطورات تصعيداً جديداً في الصراع المستمر منذ سنوات، حيث تحاول القوات الروسية تعطيل البنية التحتية العسكرية والمدنية الأوكرانية، بينما تكثف كييف دفاعاتها الجوية بمساعدة شركاء غربيين.

وقد تسببت الهجمات في إصابة عدة أشخاص وإلحاق أضرار مادية واسعة، إلى تعطيل خدمات الكهرباء والماء في بعض الأحياء. وتعهدت السلطات الأوكرانية بإصلاح الأضرار فوراً وتقديم الدعم للمتضررين، في حين دعت المجتمع الدولي إلى فرض مزيد من العقوبات على روسيا





