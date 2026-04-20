هجوم مسلح يستهدف موقع هرم القمر في المكسيك وسقوط ضحايا من جنسيات أجنبية

مقتل سائحة كندية وإصابة أربعة آخرين في هجوم مسلح مروع داخل موقع تيوتيهواكان الأثري في المكسيك، وسط استنفار أمني رفيع المستوى وتعهدات رئاسية بالتحقيق في الحادث.

شهدت منطقة تيوتيهواكان الأثرية الشهيرة في المكسيك ، صباح يوم 21 أبريل 2026، حادثة دامية هزت الأوساط السياحية العالمية، حيث تعرض موقع هرم القمر ل هجوم مسلح مباغت أسفر عن مقتل سائحة كندية وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد بدأ الحادث عندما تسلل مسلح مجهول الهوية إلى قلب الموقع الأثري، وبدأ في إطلاق وابل من الرصاص بشكل عشوائي باتجاه الزوار الذين كانوا يتواجدون في المكان للاستمتاع بزيارة المعالم التاريخية، مما أدى إلى حالة من الهلع والذعر الشديد بين الحشود المتواجدة، ودفعهم للبحث عن سواتر خلف سلالم الهرم التاريخي نجاة بحياتهم من هذا الهجوم الغادر. أفاد كريستوبال كاستانييدا، المسؤول الأمني المطلع على مجريات التحقيق، أن الضحايا والمصابين كانوا من جنسيات متنوعة، مما يعكس الطبيعة العالمية لهذا الموقع الأثري الذي يجذب الزوار من شتى بقاع الأرض؛ حيث شملت قائمة الإصابات مواطنين من كولومبيا وروسيا وكندا. وأكد المسؤول أن الجاني، وبعد أن أشاع الرعب وأنهى حياة السائحة الكندية، قام بإنهاء حياته فوراً داخل الموقع، مما زاد من صعوبة جمع المعلومات الأولية حول دوافعه أو انتمائاته. وقد وثقت كاميرات الهواتف المحمولة التي كانت بحوزة بعض الزوار لقطات مروعة للمسلح وهو يقف في موقع مرتفع من الهرم ويطلق النار، بينما كانت أصوات الصراخ والبكاء تعلو في المكان في مشاهد تعكس حجم المأساة التي شهدتها هذه المنطقة التاريخية التي يعود بناؤها إلى ما قبل حضارة الأزتيك. من جانبها، سارعت السلطات المكسيكية إلى احتواء الموقف، حيث وجهت الرئيسة كلاوديا شينباوم قوات الأمن الفيدرالية وقوات الولاية إلى موقع الهجوم لفرض طوق أمني كامل وتأمين السياح المتبقين في المنطقة. وخلال تصريحات رسمية لها عقب الحادث، أعربت الرئيسة عن صدمتها العميقة، واصفة الحادث بأنه مؤلم بشدة، ومؤكدة على التزام الحكومة المكسيكية بضمان سلامة جميع الزوار الأجانب والمواطنين. يُذكر أن تيوتيهواكان تُعد أحد أهم الروافد الثقافية والسياحية في المكسيك، وتواجه اليوم تحديات أمنية كبيرة نتيجة هذا الاختراق الذي استهدف أحد أكثر المواقع حماية في البلاد. وتجري التحقيقات الآن على قدم وساق لكشف ملابسات هذا العمل الإرهابي، وسط دعوات لتعزيز الإجراءات الأمنية في المواقع الأثرية الكبرى لتجنب تكرار مثل هذه السيناريوهات المؤسفة التي قد تؤثر على السياحة الدولية في المنطقة





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines