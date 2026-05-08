تعرضت منصة كانفاس التعليمية لهجوم إلكتروني من قبل مجموعة شايني هانترز، مما أدى إلى حظر الوصول إلى المنصة. وفي الوقت نفسه، أعلنت الولايات المتحدة عن إلغاء جوازات سفر الآباء الذين يدينون بمبلغ 100 ألف دولار ضمن نفقة الأطفال غير المدفوعة، مع توسيع البرنامج ليشمل المدينين بأكثر من 2500 دولار.

في تطور جديد في عالم الأمن السيبراني، تعرضت منصة كانفاس التعليمية ل هجوم إلكتروني من قبل مجموعة شايني هانترز ، وهي مجموعة ابتزاز إلكتروني نشطة منذ عام 2019.

أدى هذا الهجوم إلى حظر الوصول إلى المنصة، حيث واجه الطلاب رسالة من القراصنة الإلكترونيون تفيد بأن خوادم شركة إنستراكتشر الأم لـكانفاس قد اختُرقت مجددًا. وأضاف القراصنة أن المؤسسات التعليمية المتضررة يجب أن تتصل بشركة استشارات سيبرانية للتفاوض على تسوية، وإلا فإن البيانات المسروقة ستنشر بحلول 12 مايو. من جانبها، أكدت جامعة ستانفورد أن منصة كانفاس غير متاحة حاليًا بسبب مشكلة يواجهها البائع، مشيرة إلى أن شركة إنستراكتشر كشفت عن مشكلة أمنية على مستوى البلاد تم احتواؤها.

ومع ذلك، فإن انقطاعًا آخر يؤثر الآن على عملاء لكانفاس، بما في ذلك جامعة ستانفورد والعديد من المؤسسات التعليمية الأخرى على مستوى البلاد. كما كشفت إنستراكتشر أن البيانات المسروقة في الاختراق الأول تضمنت تفاصيل شخصية مثل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام هوية الطلاب، بالإضافة إلى الرسائل الخاصة المتبادلة بين المستخدمين. في سياق آخر، رفضت كوريا الشمالية اتهامات الولايات المتحدة بأنها تمثل تهديدًا إلكترونيًا، واصفة إياها بأنها محض افتراء يهدف إلى تبرير السياسة العدائية لواشنطن.

كما أعلن خفر السواحل اليمنيون عن سيطرة أفراد مجهولين على ناقلة نفط قبالة سواحل شبوة في جنوب البلاد، واقتادوها في خليج عدن نحو الصومال. وفي الولايات المتحدة، كشفت وزارة الخارجية عن نيتها إلغاء جوازات سفر الآباء الذين يدينون بمبلغ 100 ألف دولار ضمن نفقة الأطفال غير المدفوعة، بدءًا من يوم الجمعة. وسيتوسع البرنامج قريبًا ليشمل الآباء المدينين بأكثر من 2500 دولار من نفقات الأطفال غير المدفوعة، وهو المبلغ الذي حدده قانون صادر عام 1996.

وقال مسؤولون إن الإجراء قد يشمل آلافًا مؤلفة إضافية من الأشخاص، حيث ستخطر وزارة الصحة وزارة الخارجية بجميع المتأخرات التي تتجاوز 2500 دولار، وسيتم إلغاء جوازات سفر الآباء المدرجين ضمن هذه الفئة. وأضافت مساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية، مورا نامدار، أن هذا الإجراء هو توسع في إجراء منطقي أثبت فعاليته في دفع الأشخاص المدينين بنفقات أطفال إلى سداد ديونهم. وبمجرد أن يسدد هؤلاء الآباء ديونهم، سيمكنهم التمتع بامتياز الحصول على جواز سفر أميركي مجددًا





