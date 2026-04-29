هجوم إرهابي يستهدف يهوداً في شمال لندن يثير مخاوف واسعة

إصابة رجلين يهوديين في هجوم طعن بشمال لندن، وتصاعد المخاوف بشأن سلامة الجالية اليهودية في بريطانيا في ظل زيادة الهجمات المعادية للسامية.

شهدت منطقة جولدرز جرين شمال لندن هجوماً إرهابياً خطيراً، حيث تعرض رجلان يهوديان للإصابة بجروح نتيجة طعن بهما من قبل شخص هاجمهما بشكل مباشر. هذا الحادث، الذي يأتي في سياق تصاعد مقلق للهجمات المعادية للسامية في بريطانيا ، أثار موجة من الخوف والقلق بين أفراد الجالية اليهودية التي يبلغ عددها حوالي 290 ألف نسمة.

الشرطة تتعامل مع الحادث على أنه عمل إرهابي، وقد ألقت القبض على المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 45 عاماً، بعد إيقافه باستخدام مسدس صعق كهربائي. التحقيقات الأولية كشفت عن أن المشتبه به لديه سوابق في أعمال العنف الخطيرة ويعاني من مشاكل نفسية. وقد أثار هذا الهجوم ردود فعل غاضبة ومطالبات بتحرك عاجل من قبل القادة المعنيين بشؤون اليهود في لندن، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج.

وتأتي هذه المطالبات في ظل تزايد المخاوف بشأن سلامة وأمن الجالية اليهودية في بريطانيا، خاصةً بعد سلسلة من الهجمات المعادية للسامية التي استهدفت مواقع يهودية في لندن خلال الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك هجمات الحرق العمد. كما أن الحادث يذكر بالهجوم المروع الذي وقع في أكتوبر الماضي في مدينة مانشستر، حيث قُتل شخصان ومهاجم بعد اقتحام رجل كنيساً يهودياً بسيارته. وقد أدان العديد من القادة السياسيين والدينيين الهجوم، معربين عن قلقهم العميق وتضامنهم مع الجالية اليهودية.

وتشير التحقيقات إلى أن جماعة حركة أصحاب اليمين الإسلامية الموالية لإيران قد أعلنت مسؤوليتها عن عملية الطعن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الشرطة لم تؤكد صحة هذا الإعلان حتى الآن. وقد صرح قائد شرطة لندن، مارك رولي، بأن هناك أدلة تشير إلى أن بعض الأفراد قد يتم تشجيعهم أو إقناعهم أو دفع أموال لهم لارتكاب أعمال عنف نيابة عن منظمات أجنبية ودول معادية.

وقد ألقت الشرطة القبض على أكثر من عشرين شخصًا خلال الشهر الماضي في إطار التحقيقات في هجمات استهدفت منشآت مرتبطة باليهود، بما في ذلك إحراق سيارات إسعاف ومحاولات حرق متعمد لمعابد يهودية. منطقة جولدرز جرين، التي تعتبر موطناً لعدد كبير من اليهود، شهدت العديد من هذه الهجمات، إلى جانب مواقع أخرى قرب السفارة الإسرائيلية في غرب لندن. هذا الهجوم يمثل تصعيداً خطيراً في موجة معاداة السامية المتزايدة في بريطانيا، ويتطلب استجابة قوية وحاسمة من السلطات لضمان سلامة وأمن الجالية اليهودية





