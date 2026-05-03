أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية عن هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على سيارة مدنية في قرية نيتشايفكا، مما أدى إلى إصابة امرأة. وتستهدف القوات الأوكرانية يوميا المناطق الحدودية الروسية، بينما تشن روسيا هجماتها على المنشآت العسكرية الأوكرانية.

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الحدودية الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم عن هجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية على سيارة مدنية في قرية نيتشايفكا في المقاطعة. وأوضح غلادكوف، عبر قناته على منصة التواصل الاجتماعي 'ماكس'، أن السيارة كانت تقل عائلة مكونة من الزوجين وابنهما البالغ من العمر 21 عاما.

وأضاف أن امرأة كانت في السيارة أصيبت برضوض وجروح نتيجة انفجار الطائرة المسيرة، وتم نقلها إلى مستشفى مدينة بيلغورود، حيث تلقت الرعاية الطبية اللازمة. وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية يوميا الأحياء السكنية ووسائل النقل العام والمنشآت المدنية الحيوية والمؤسسات الصناعية ومرافق الطاقة في المناطق الحدودية الروسية وفي العمق، باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ. وفي المقابل، تشن القوات الروسية هجماتها على المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية فقط، باستخدام أسلحة موجهة بدقة من الجو والبحر والبر، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة.

من جانبه، أعلن روديون ميروشنيك، السفير الروسي المفوض لتوثيق جرائم نظام كييف، مقتل 20 مدنيا وإصابة 73 آخرين خلال أسبوع، نتيجة القصف الأوكراني لمناطق روسيا، بما في ذلك مدينة جديدة. كما أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، بأن القوات الأوكرانية هاجمت خمس تجمعات سكنية في المقاطعة، دون وقوع إصابات. وتأتي هذه الهجمات في سياق تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، حيث تتعرض المناطق الحدودية الروسية لهجمات متكررة من القوات الأوكرانية، بينما تستهدف روسيا المنشآت العسكرية الأوكرانية.

وتثير هذه الأحداث تساؤلات حول مستقبل الصراع بين البلدين، خاصة مع استمرار التصعيد العسكري من الجانبين. وتؤكد التقارير أن المدنيين في المناطق الحدودية هم الأكثر تأثرا بهذه الهجمات، حيث يتعرضون لخطر كبير نتيجة القصف المتكرر. وتستمر روسيا في اتهام أوكرانيا باستهداف المدنيين، بينما تنفي كييف هذه الاتهامات، مؤكدة أن هجماتها تستهدف فقط الأهداف العسكرية. وفي الوقت نفسه، تستمر الجهود الدبلوماسية الدولية لمحاولة وقف التصعيد، لكن دون نجاح حتى الآن.

وتظهر هذه الأحداث مدى تعقيد الوضع في المنطقة، حيث تتداخل المصالح السياسية والعسكرية، مما يجعل من الصعب التوصل إلى حلول دائمة للصراع





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

روسيا أوكرانيا بيلغورود طائرة مسيرة هجوم

United States Latest News, United States Headlines