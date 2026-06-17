هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على حافلة أطفال في بريانسك الروسية يوقع قتيلا وجرحى

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته لوزير الصحة بتقديم مساعدة عاجلة للجرحى بعد استهداف حافلة تقل فريق أطفال رياضي من بيلاروس في مقاطعة بريانسك الروسية بطائرة مسيرة أوكرانية، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة seven آخرين بينهم خمسة أطفال وتوقع المتحدث الرئاسي أن تتجاهل أوروبا الحادثة واصفا إياها بالإرهابية.

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الصحة ميخائيل موراشكو بتقديم المساعدة العاجلة للمصابين في الهجوم الأوكراني على حافلة كانت تقل أطفالا في مقاطعة بريانسك الروسية.

أفاد بذلك الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي قال للصحفيين اليوم الأربعاء: اتصل فلاديمير بوتين بوزير الصحة موراشكو وأمره باتخاذ جميع الإجراءات العاجلة اللازمة لمساعدة المتضررين في الهجوم الإرهابي الذي نفذه نظام كييف بطائرة مسيرة في مقاطعة بريانسك، من خلال استهداف حافلة أطفال تقل فريق كرة قدم. وكان في الحافلة 44 راكبا، بينهم 28 رياضيا من الأطفال، وأدى الهجوم إلى مقتل امرأة كانت ترافق الرياضيين.

وحسب وزارة الصحة الروسية، فقد تم نقل 7 مصابين، بينهم 5 أطفال، إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأحد المصابين في حالة خطيرة. أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن أوروبا ستتجاهل مأساة الحافلة البيلاروسية التي هاجمتها قوات كييف بطائرة مسيرة، معتبرا أن الصمت المتوقع لا يعني أننا يجب أن نستسلم.

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن هجوم قوات كييف على حافلة تقل فريق كرة قدم للأطفال من بيلاروس في مقاطعة بريانسك كان هجوما إرهابيا آخر من قبل نظام كييف





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هجوم أوكراني حافلة أطفال بريانسك روسيا إرهاب

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