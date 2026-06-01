هجوم لداعش في الكونغو يودي بمقتل 6 مدنيين و Perry one جندي واحتجاجات غاضبة في بيني

نفذت جماعة مرتبطة بداعش هجوما في شمال شرق الكونغو الديمقراطية أسفر عن مقتل ستة مدنيين وجندي، وتبعه احتجاجات واحتكاكات مع قوات الأمن في مدينة بيني بسبب تخوف السكان من تردي الوضع الأمني.

لقد شهدت الضواحي الشمالية لمدينة بيني الواقعة في مقاطعة كيفو الشمالية شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية هجوما عنيفا نفذه مسلحون يتبعون تنظيم داعش الإرهابي، عبر جماعة تحالف القوى الديمقراطية (ADF) المرتبطة به والموالية لولاية وسط إفريقيا.

ووقع الهجوم فجر ليلة السبت إلى الأحد، حيث توغل المسلحون بين منطقتي نغادي ومافيفي، وارتكبوا جريمة قتل مروعة راح ضحيتها ستة مدنيين تم ذبحهم، كما لقي جندي كونغولي حتفه أثناء ملاحقته للعناصر الإرهابية. وأكد المتحدث باسم الجيش الكونغولي في المنطقة، الملازم مارك إلونغو، هذه التفاصيل. أثار الهجوم غضب السويين المحليين والشباب في مدينة بيني، الذين احتججوا نهار الأحد واندلعت اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن.

وقد قام المتظاهرون بنقل جثث الضحايا إلى المشرحة، للتعبير عن استيائهم من تراخي الإجراءات الأمنية وعدم قدرة الدولة على توفير الحماية الكافية للمدنيين في المنطقة. وتشير التقارير إلى أن توترا كبيرا dominates الوضع الأمني في المنطقة، حيث تكرر هجمات جماعة تحالف القوى الديمقراطية على الأهداف المدنية. تعتبر جماعة تحالف القوى الديمقراطية (ADF) مجموعة مسلحة ذات جذور أوغندية، وقد كثفت نشاطها في شرق الكونغو الديمقراطية خلال السنوات الأخيرة، وأعلنت ولاءها لتنظيم داعش وتحت مسمى ولاية وسط إفريقيا.

وقد صنفتها عدة جهات دولية كذراع رئيسي لداعش في المنطقة، نظرًا ل تنفيذها هجمات دموية متكررة ضد المدنيين، خلقت حالة من الخوف وعدم الاستقرار في多种 مناطق شرق الكونغو. ومن ناحية أخرى، دفع تصاعد الاعتداءات والتوترات الأمنية المنظمات الإنسانية إلى التعبير عن قلقها الشديد حيال تأثيرات العمليات العسكرية على تقديم الخدمات الصحية، خاصة في ظل تفشي وبائي مثل مرض إيبولا.

وقد حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن التفشي السريع للإيبولا في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يفوق قدرات جهود الاستجابة الحالية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الوباء. كما عبر آلان غونزاليس، نائب مدير العمليات في منظمة أطباء بلا حدود (MSF)، عن قلقه الشديد إزاء الوضع الإنساني المحيط بتفشي المرض، مشيرًا إلى أن الوضع مثير للقلق للغاية ويهدد حياة آلاف الأشخاص





