هجمات صاروخية إيرانية ويمنية على إسرائيل بعد إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار

شهدت إسرائيل سلسلة من الهجمات الصاروخية من إيران واليمن، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار. القناة '12' الإسرائيلية أفادت عن استهداف مناطق مختلفة، بينما فرضت إسرائيل تعتيما إعلاميا على الخسائر. ترامب كان قد اشترط فتح مضيق هرمز لوقف الضربات، مما يعقد المشهد الإقليمي.

أعلنت القناة ال إسرائيل ية '12' عن بدء الجيش ال إسرائيل ي في مهاجمة مواقع إطلاق الصواريخ الأخيرة في إيران ، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية التي استهدفت مناطق مختلفة داخل إسرائيل . سُمعت أصوات انفجارات قوية في سماء القدس فجر اليوم، وذلك بعد دقائق من إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار . هذه الأحداث المتسارعة تأتي في سياق تصاعد التوتر الإقليمي، حيث تتبادل إسرائيل و إيران الاتهامات بالتصعيد العسكري والتحريض على العنف.

وكشفت القناة '12' عن رصد رشقة صاروخية جديدة من إيران، أعقبتها 5 رشقات أخرى، بالإضافة إلى صاروخين أطلقا من اليمن، حسب ما ذكرته وسائل الإعلام العبرية، بما في ذلك هيئة البث والقناة '12' وصحيفة 'يديعوت أحرونوت'.\الرشقات الصاروخية الإيرانية المتتالية استهدفت عدة مناطق في إسرائيل، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مدن مثل ديمونا وبئر السبع والنقب وتل أبيب وحيفا وبيتاح تكفا وبني براك. الرشقة الصاروخية الثانية استهدفت جنوب إسرائيل، مما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في مناطق ديمونا وبئر السبع والنقب. الرشقة الثالثة استهدفت وسط إسرائيل، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب وبيتاح تكفا وبني براك. الرشقة الرابعة استهدفت شمال إسرائيل، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في حيفا. الرشقة الخامسة استهدفت جنوب إسرائيل مرة أخرى، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في ديمونا والنقب. الرشقة السادسة استهدفت وسط إسرائيل مرة أخرى، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب. هذه الهجمات أدت إلى سقوط مقذوفات في بئر السبع وإصابة مبنى في تل أبيب، بالإضافة إلى أضرار في مبنى ونشوب حريق في بيتاح تكفا. وذكرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' عن سقوط مقذوفات في بيتاح تكفا وبني براك جراء صاروخ عنقودي إيراني، بالإضافة إلى إصابة شخصين في تل السبع. من جانبها، أعلنت وسائل الإعلام العبرية عن إطلاق صاروخين من اليمن تجاه إسرائيل، دون تقديم تفاصيل حول النتائج أو الأضرار.\تأتي هذه الأحداث في ظل فرض إسرائيل تعتيما إعلاميا ورقابة مشددة على الخسائر الحقيقية الناجمة عن الهجمات الصاروخية والمسيرات القادمة من إيران ولبنان واليمن، بالإضافة إلى المعارك البرية مع حزب الله. في سياق متصل، كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق عن موافقته على وقف الضربات ضد إيران لمدة أسبوعين، بشرط فتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب. وربط ترامب هذا الإعلان بمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ورئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير. يذكر أن هذا الإعلان جاء قبل انتهاء المهلة التي منحها ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز والقبول باتفاق قبل ما وصفه بتدمير 'حضارة بأكملها'. هذا التصعيد يثير مخاوف كبيرة بشأن استقرار المنطقة واحتمالية نشوب صراع أوسع نطاقًا، وسط دعوات إلى ضبط النفس وضرورة التوصل إلى حلول دبلوماسية لإنهاء الأزمة





TRTArabi / 🏆 9. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين

اقرأ أكثر »

اقرأ أكثر »

اقرأ أكثر »

اقرأ أكثر »

اقرأ أكثر »

اقرأ أكثر »