هجمات مسيرة متبادلة تزيد من التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

أعلن حزب الله عن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على آليات إسرائيلية ردًا على خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار، مما يهدد بانهيار الهدنة وتصعيد المواجهات في جنوب لبنان.

تصعيد خطير في جنوب لبنان : هجمات ب طائرات مسيرة متبادلة وتهديد بانهيار الهدنة في تطور مقلق يعكس هشاشة الهدنة القائمة، أعلن حزب الله عن تنفيذ هجمات ب طائرات مسيرة استهدفت آليات إسرائيل ية في جنوب لبنان ، وذلك ردًا على ما وصفه بـ" خروقات متواصلة" من قبل إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار .

يأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه المخاوف من انهيار الهدنة واستئناف المواجهات العسكرية بوتيرة أوسع، مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الحزب، في بيان له، تحقيق إصابات مؤكدة في دبابة وجرافة إسرائيليتين، مشيرًا إلى أن الهجومين جاءا في إطار الرد على "الاعتداءات التي طالت القرى وهدم المنازل في جنوب لبنان". وتفصيلاً، أوضح الحزب أن مقاتليه استهدفوا دبابة إسرائيلية في بلدة القنطرة عبر طائرة مسيرة، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة.

وفي بيان ثانٍ، أعلن استهداف جرافة إسرائيلية خلال قيامها بهدم منزل مدني في مدينة بنت جبيل، مشيرًا إلى تحقيق إصابة مؤكدة أيضًا. هذا وتأتي هذه الهجمات في سياق تصاعد التوتر بين الطرفين، حيث تتهم كل جهة الأخرى بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن انفجار طائرة مسيرة تابعة لحزب الله قرب قواته في جنوب لبنان، مدعيًا اعتراض مسيرة أخرى، ومؤكدًا عدم وقوع إصابات في صفوف قواته.

ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله أصبحت تشكل مصدر قلق متزايد لجيش الاحتلال، حيث تواجه القوات الإسرائيلية "تحديًا تكتيكيًا لم تجد له حلاً بعد" يتمثل في خطر الطائرات المسيّرة المفخخة، بالتوازي مع العمليات البرية في جنوب لبنان. وقد نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي يبحث عن طرق فعالة لمواجهة هذا التهديد المتزايد.

هذا التصعيد دفع رؤساء مجالس المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية إلى اتخاذ قرار بتعطيل الدراسة وحركة الحافلات بدءًا من الثلاثاء، بسبب استمرار رد حزب الله بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وفق ما أفادت به هيئة البث العبرية الرسمية. ولم يتم تحديد موعد لاستئناف الدراسة حتى الآن، مما يعكس حالة القلق والترقب السائدة في المنطقة.

الوضع الإنساني يزداد تدهورًا مع استمرار التوتر العسكري، حيث تشير المعطيات الرسمية إلى استشهاد 2509 أشخاص وإصابة 7755 آخرين منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان في 2 آذار/مارس الماضي، إضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص. وكانت هدنة لمدة عشرة أيام قد دخلت حيز التنفيذ في 17 نيسان/أبريل الجاري، قبل تمديدها حتى 17 أيار/مايو المقبل، إلا أن تقارير تشير إلى خروقات إسرائيلية متواصلة، تشمل قصفًا أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فضلاً عن تدمير منازل في جنوب لبنان.

هذه الخروقات تهدد بتقويض جهود الوساطة التي تبذلها الأطراف المعنية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة. وتدعو العديد من الجهات الدولية إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار وتجنب أي تصعيد إضافي، مؤكدة على أهمية الحفاظ على حياة المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين. إن استمرار هذا التصعيد يضع المنطقة على شفا مواجهة أوسع، مما يستدعي تحركًا عاجلاً من قبل المجتمع الدولي لمنع تفاقم الأزمة





