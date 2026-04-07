هجمات أمريكية إسرائيلية على إيران: قتلى وجرحى في تجمعات سكنية

شهدت إيران هجمات جوية مكثفة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وتصاعد التوتر الإقليمي. إسرائيل تعلن عن استهداف مواقع عسكرية، بينما تتهم طهران واشنطن وتل أبيب بتنفيذ هذه الهجمات. التطورات تشمل تحذيرات إسرائيلية بشأن السكك الحديدية، وسقوط صواريخ في إسرائيل.

أعلن التلفزيون ال إيران ي الرسمي، يوم الثلاثاء، عن مقتل 18 شخصاً بينهم طفلان، وإصابة 24 آخرين، جراء هجمات أمريكية إسرائيل ية استهدفت تجمعات سكنية في محافظة البرز شمالي إيران . ونقل التلفزيون عن بيان صادر عن مكتب محافظ البرز ، أن الضحايا سقطوا نتيجة غارات جوية استهدفت مناطق مأهولة بالسكان، وتم نقل المصابين على الفور إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. هذه ال هجمات تأتي في سياق تصاعد التوتر الإقليمي، وتلقي بظلالها على الوضع الإنساني المتدهور في المنطقة.

\في وقت سابق، أفادت مصادر إعلامية إيرانية بأن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية خلال الليلة الماضية استهدفت مطار مهرآباد في العاصمة طهران، بالإضافة إلى كنيس يهودي ومناطق سكنية أخرى. وقد أسفرت هذه الهجمات عن أضرار مادية طالت محطة كهرباء ومحال تجارية في منطقة مولوي. وعلى الرغم من عدم وجود إحصاء رسمي شامل حتى الآن، فقد قدرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان 'هرانا' ومقرها الولايات المتحدة عدد القتلى منذ بداية الصراع بـ 3540 شخصاً. في حين أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عن مقتل ما لا يقل عن 1900 مدني وإصابة ما يقرب من 20 ألفاً آخرين.\في المقابل، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن غارات واسعة استهدفت بنى تحتية عسكرية في إيران، بما في ذلك مجمع بتروكيماويات في مدينة شيراز جنوب غربي البلاد، والذي زعم أنه يستخدم لإنتاج مواد تدخل في تصنيع المتفجرات والصواريخ الباليستية. كما تحدث الجيش الإسرائيلي عن استهداف موقع لمنظومة صواريخ باليستية شمال غربي إيران. وفي تطور لافت، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيراً مباشراً لمستخدمي القطارات في إيران، داعياً إياهم إلى تجنب استخدام السكك الحديدية أو التواجد بالقرب منها حتى مساء الثلاثاء. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني لم تسمه، ادعاءه بأن القطارات في إيران تستخدم لنقل الأسلحة، متوقعاً استهداف البنية التحتية للسكك الحديدية. ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات الإيرانية على هذه التحذيرات.\في تطور آخر، سقطت شظايا صاروخ إيراني انشطاري على ستة مواقع في خمس مدن وسط إسرائيل، مما تسبب في أضرار مادية للمباني والمركبات، دون الإبلاغ عن إصابات بشرية. وقد طالت الأضرار مدناً مثل تل أبيب ورامات غان وبني براك، بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتراض صاروخ آخر استهدف مدينة إيلات في الجنوب. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد المصابين منذ بداية الحرب إلى 7183 شخصاً، من بينهم 133 شخصاً أصيبوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع الإشارة إلى أن 118 منهم لا يزالون يتلقون العلاج، بينهم حالات حرجة وخطيرة. ووفقاً لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، بلغ عدد القتلى 33 منذ بداية الحرب، في حين تفرض إسرائيل تعتيماً مشدداً على نتائج الهجمات التي تتعرض لها. ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تواصل إسرائيل والولايات المتحدة حربها على إيران، مما أسفر عن آلاف القتلى والجرحى، واغتيال شخصيات قيادية بارزة، بمن فيهم المرشد السابق علي خامنئي، والعديد من المسؤولين الأمنيين. وترد إيران على هذه الهجمات بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل، فضلاً عن استهداف ما تعتبرها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، على الرغم من أن هذه الدول قد أعلنت أن بعض هذه الهجمات تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالممتلكات المدنية





