هجمات جوية روسية على كييف تسفر عن مقتل أربعة وإحداث دمار واسع، واحتجاز ناقلة روسية يثير توترات بحرية

تصاعدت الغارات الجوية الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف في الصباح الباكر من الثلاثاء، ما أودى بحياة أربعة أشخاص وأدى إلى انهيار مبنى سكني وإشعال حرائق في أحياء متعددة. في الوقت نفسه، احتجزت البحرية الفرنسية ناقلة النفط الروسية "تاغور" مما أثار اتهامات بالقرصنة الدولية من قبل موسكو، في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين على الساحة الطاقية والسياسية.

في ساعة الصباح الباكر من صباح الثلاثاء، شنت القوات الروسية هجمات جوية مكثفة على العاصمة الأوكرانية كييف ، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة عدة آخرين، بالإضافة إلى تدمير مبنيين سكنيين رئيسيين.

وفقاً لتقارير المسؤولين المحليين، كان الضربة الأولى صاروخية استهدفت ناطحة سحاب سكنية مكوّنة من 24 طابقاً، مما أدى إلى انهيار جزء منها وحجز عدد من السكان تحت الأنقاض. رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، أكد أن الحادث وقع في ظل تحذيرات سابقة من موسكو بشأن نية شن هجوم كبير على العاصمة، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ ما زالت تعمل على استخراج الأشخاص المحاصرين وتقديم الإسعافات الأولية للجرحى.

وفي الوقت نفسه، اشتعلت حرائق في مبنى غير سكني بحي بوديل، وكذلك في مبنى سكني تسعة طوابق بعد سقوط حطام صواريخ على سطحه، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع وتسبب في انتشار الدخان الكثيف في أجواء المدينة. على صعيد آخر، أعلن حاكم إقليم دونيتسك، ألكسندر هانزا، عبر منصة "تلغرام" عن وقوع هجوم آخر في المنطقة الشرقية من أوكرانيا، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة عشر آخرين، تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات حيث وُصفت حالتهم بالمتوسطة.

وقد تضرر مبنى سكني مكوّن من طابقين جزئياً، بالإضافة إلى أضرار في عدة شقق بمبنى من أربعة طوابق. وفي وقت قريب، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة وتفعيل الإنذارات الجوية، مشيراً إلى أن روسيا تستعد لتكثيف "الضربات المنهجية" على مرافق عسكرية وإدارية في كييف، داعياً المواطنين إلى التوجه إلى محطات المترو والمخابئ أثناء عمليات الإنذار.

في ظل تصاعد وتيرة القتال، تستمر روسيا في توجيه ضربات جوية إلى بنى تحتية حيوية في أوكرانيا، بما في ذلك إمدادات الطاقة ومرافق الأمن، في حين تكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت نفطية روسية داخل أراضيها، ما أدى إلى سقوط ضحايا من الجانبين. تجدر الإشارة إلى أن النزاع لا يزال مستمراً منذ أكثر من أربع سنوات، منذ بداية الغزو الشامل لروسيا على أوكرانيا في فبراير 2022، ولم تسفر أي من الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الصراع عن تحقق تقدم ملموس.

في تطور منفصل ومتعلق بالبحر الأبيض المتوسط، احتجزت البحرية الفرنسية ناقلة النفط الروسية "تاغور" قرب سواحل بريتاني في فرنسا، ما أثار حماساً لدى موسكو التي وصفت العملية بالقرصنة الدولية. المتحدث الرسمي للكرملين ديمتري بيسكوف أشار إلى أن احتجاز السفينة جاء دون إبلاغ روسيا مسبقاً، مشدداً على أن القبطان روسي الجنسية، وأن هذه الخطوة تخالف القوانين الدولية.

من جهتها، أكَّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن عملية الاحتجاز تتماشى مع القانون الدولي، معتبرًا إياها ردًا على ما وصفه "قرصنة" بحرية روسية سابقة، في ظل توتر متصاعد بين الغرب وروسيا حول تطبيق العقوبات على ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الروسية أعلنت مؤخراً عن حظر صادرات وقود الطائرات حتى نهاية نوفمبر، في إطار رد فعل على الضغوط الغربية المتزايدة نتيجة للهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية والبنى التحتية.

هذه الإجراءات تأتي في وقت يُسجل فيه متوسط إمدادات الغاز الطبيعي اليومية إلى أوروبا عبر خط أنابيب "ترانس ستيام" ارتفاعاً إلى 47.4 مليون متر مكعب في شهر مايو، ما يعكس توازنًا هشًا بين مصالح الطاقة الأوروبية والضغوط الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة





