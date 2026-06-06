أفادت السلطات الروسية بلاغات عن هجمات مسيرة استهدفت مدينة سانت بطرسبرغ خلال الأيام الأخيرة من المنتدى الاقتصادي الدولي، مع تصريحات من المسؤولين بشأن تأثير النزاع على الاقتصاد وسّمة الدفاعات الجوية، ما تجلب تحديات دولية تتخلّص التوترات بين أوكرانيا وروسيا.

أعلنت السلطات الروسية حداً متقدماً في متابعة الهجمات الجوية التي نشبت خلال الأيام الأخيرة من المنتدى الاقتصادي الدولي الذي تستضيفه مدينة سانت بطرسبرغ، إذ سجلت الحكومة عددًا غير محدد من الطائرات المروحية المهاجمة التي أصابته خطر إنقاذ في مختلف مناطق البلاد، بما في ذلك العاصمة موسكو والمدينة التي تُعد ملتقى للعديد من المؤتمرات الدولية.

وقد أشار وزير الدفاع الروسي إلى أن عدداً من مسيرات الهجوم قد أسفر عن انبعاث أولئك القدرات العسكرية، وبالتالي أضافت حركات البلاد الطابع العسكري الجدي للشهر الجاري، وهو الشهر الذي يميزّ على مستوى أوروبا بزحمة المؤتمرات المتعددة التي تجري في مدن مختلفة على شواطئ البلطيق. وفي فترة قصيرة من الوقت، دخلت المناقشات السياسية على مستوى العالم لاحترام ضغوطات الولايات المتحدة والعالم، مع أن تلك الضغوطات الأخيرة لم تُناقش على نطاق عميق، مما يسبب خلافات مسافة تكسب الدول المتبادلة دخلًا (المثالية) في بلادنا، كما يساهم الأمر في تأثير النشاط المتباعد على مسارات الشعوب.

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