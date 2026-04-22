هجمات بمسيرات أوكرانية تضرب العمق الروسي وتخلف إصابات وانهيارات في سيزران وتوابسي

شنت القوات الأوكرانية هجمات واسعة بطائرات مسيرة استهدفت مدناً روسية، مما أدى إلى انهيار مبنى سكني في سيزران وسقوط ضحايا في كراسنودار وسط استمرار عمليات الإنقاذ.

شهدت الأراضي الروسية فجر اليوم الأربعاء تصعيداً عسكرياً لافتاً تمثل في سلسلة من الهجمات الواسعة التي شنتها طائرات مسيرة أوكرانية، استهدفت مناطق حيوية في مقاطعة سمارا وإقليم كراسنودار، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية جسيمة استدعت استنفاراً أمنياً وطبياً شاملاً.

ففي مدينة سيزران التابعة لمقاطعة سمارا، أفادت السلطات المحلية بوقوع هجوم جوي مكثف استهدف مناطق سكنية، أدى في حصيلة أولية إلى انهيار أجزاء واسعة من مبنى سكني متعدد الطوابق، وهو ما تسبب في حالة من الهلع بين السكان وسط تحذيرات من استمرار الهجمات. وعلى صعيد عمليات الإنقاذ، صرح حاكم المقاطعة فيتشيسلاف فيدوريشيف بأن فرق الطوارئ التي تضم تسع فرق إسعاف وثلاث فرق متخصصة من مركز طب الكوارث، تواصل جهودها المضنية لانتشال العالقين تحت الأنقاض. وأكدت وزارة الطوارئ الروسية أنه تم حتى الآن إنقاذ أربعة أشخاص، بينهم طفل، فيما لا تزال المؤشرات الميدانية تدل على احتمال وجود شخصين إضافيين، أحدهما طفل، تحت كتل الركام، وسط مخاوف من تدهور حالتهم الصحية. وتعمل الفرق الطبية والفرق النفسية المختصة على تقديم الدعم اللازم للناجين الذين عاينوا لحظات الانهيار المروعة، بينما طوقت قوات الدفاع المدني محيط الموقع لضمان سلامة المواطنين ومنع حدوث انهيارات ثانوية. وفي سياق متصل، لم تكن مدينة توابسي الواقعة في إقليم كراسنودار بمنأى عن هذا التصعيد، حيث أعلن حاكم الإقليم فنيامين كوندراتيف عن مقتل مدني وإصابة آخر نتيجة لهجوم واسع النطاق شنته القوات الأوكرانية ليلة أمس. تعكس هذه الهجمات المتبادلة استمرار وتيرة التصعيد الميداني بين روسيا وأوكرانيا، في ظل غياب أي أفق للحلول الدبلوماسية في المدى المنظور. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تتداخل فيه الملفات السياسية والعسكرية الدولية، مما يلقي بظلاله القاتمة على استقرار المنطقة برمتها. وتستمر السلطات الروسية في تقييم الأضرار التي طالت البنية التحتية والمرافق العامة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية مواطنيها والتصدي للتهديدات الجوية التي باتت تشكل تحدياً يومياً يواجه العمق الروسي في ظل استمرار العمليات العسكرية المفتوحة، مع تزايد الدعوات لضرورة توفير حماية أكبر للمدنيين في المناطق التي تتعرض للقصف المتكرر





